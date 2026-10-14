World of Warcraft: Midnight – Update 12.1.5 bringt neuen Schlachtzug und Mega-Tiefe

Blizzard Entertainment hat das Inhaltsupdate 12.1.5 für World of Warcraft: Midnight veröffentlicht. Nach der Niederlage von Ula’tek wartet mit dem C’Thraxxi-General Kith’ix bereits die nächste uralte Bedrohung auf die Spieler. Neben einem neuen Schlachtzug hält auch die erste Mega-Tiefe der Erweiterung Einzug ins Spiel. Darüber hinaus warten neue Außenwelt-Aktivitäten und die Rückkehr des Schlüsselsteinmythos.

Neuer Schlachtzug: Die Entfesselung von Kith’ix

Mit „Die Entfesselung von Kith’ix“ erwartet Spieler ein neuer Schlachtzug. In einer verborgenen, erst kürzlich entsiegelten Kammer unter dem Giftigen Abgrund lauert der frisch befreite C’Thraxxi-General Kith’ix auf Herausforderer.

Der Schlachtzug steht auf mehreren Schwierigkeitsstufen zur Verfügung. Neben dem Geschichtenmodus und den klassischen Modi Normal und Heroisch können sich Gruppen auch im flexiblen Mythisch-Modus sowie auf Mythisch+ beweisen.

Erste Mega-Tiefe: Das Labyrinth von Kindo’jan

Mit dem Labyrinth von Kindo’jan öffnet die erste Mega-Tiefe in World of Warcraft: Midnight ihre Tore. Die uralte Grabstätte der Amani war über Jahrhunderte versiegelt. Nun wird sie von Plünderern, Blutfratzen und den Geistern der Begrabenen heimgesucht.

Gemeinsam mit der Tiefengefährtin Valeera erkunden Spieler die Anlage. Dabei erwarten sie eigene Fortschrittssysteme und Belohnungen, die bis hin zu mythischer Ausrüstung reichen.

Aqirinvasionen bringen neue Außenwelt-Aktivitäten

Auch außerhalb von Dungeons und Schlachtzügen gibt es neue Herausforderungen. Die Aqirinvasionen sorgen für zonenweite Ereignisse in Immersang und Zul’Aman.

Jede Stunde stellen sich Champions zehn Minuten lang aufeinanderfolgenden öffentlichen Ereignissen. Diese münden schließlich in einen gemeinsamen Bosskampf, bei dem die Spieler ihre Kräfte bündeln müssen.

Schlüsselsteinmythos kehrt zurück

Mit Update 12.1.5 kehrt außerdem der Schlüsselsteinmythos zurück. Spieler, die sich auf hohen Mythisch+-Stufen beweisen, können dabei eine besondere Belohnung für die laufende Season erhalten: Wer eine Wertung von 3.600 Punkten erreicht, schaltet die entsprechende Saisonbelohnung frei.

Das Inhaltsupdate 12.1.5 erweitert World of Warcraft: Midnight damit um neue Herausforderungen für unterschiedliche Spielstile – vom Erkunden der Mega-Tiefe über öffentliche Ereignisse bis hin zu anspruchsvollen Schlachtzügen und Mythisch+-Dungeons.