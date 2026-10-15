Warum wir unser Bild davon, wie Gamer aussehen, überdenken sollten

Das Klischeebild eines Gamers zeigt noch immer einen Teenager, einen leistungsstarken Desktop-PC und eine geschlossene Schlafzimmertür. Es lässt sich leicht wiederholen, doch die deutschen Teilnahmezahlen zeichnen ein breiteres Bild. Gaming erreicht Eltern, Pendler, Rentner, Freunde und Menschen, die Gaming in ihren normalen Alltag integrieren. Sie alle als eine einzige, eng umrissene Subkultur zu betrachten, verschleiert, was Gaming heute im Alltag bedeuten. Das Klischee hält sich, weil ‘Gamer’ oft als Identitätsbezeichnung statt als Beschreibung einer Tätigkeit verstanden wird.

Dieses breitere Bild verändert auch die praktische Frage, wo digitale Games gekauft werden. Spieler können offizielle Plattform-Shops oder digitale Marktplätze nutzen; Eneba ist eine Option für Game-Keys oder Geschenkkarten mit eindeutigen Regionsangaben. Zu einem PC-Setup kann neben Spielekäufen auch eine Windows 11 Lizenz gehören, also Software, die für den Rechner relevant ist. Der Marktplatz erleichtert den Zugang durch direkten Zugriff auf digitale Produkte.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Gaming-Community ist vielfältiger, als viele denken

In Deutschland gibt es rund 41,2 Millionen Computer- und Videospieler. Unter den 6- bis 69-Jährigen spielen etwa sechs von zehn, während Bitkom für 2025 eine Beteiligung von 52 % der Deutschen ab 16 Jahren meldete. Der durchschnittliche deutsche Spieler ist 38,3 Jahre alt, 79 % sind Erwachsene, und die größte einzelne Altersgruppe bilden mit 18 % der Spielenden die über 60-Jährigen. Diese Zahlen schaffen kein neues Klischee, sondern räumen mit dem alten auf.

Auch die Annahmen über das Geschlecht greifen zu kurz. Der deutsche Branchenbericht beziffert die Verteilung auf 46 % Frauen und 54 % Männer – nah genug beieinander, um die Vorstellung zurückzuweisen, Gaming sei hauptsächlich einem Geschlecht vorbehalten. Die Gerätewahl erweitert das Bild weiter: Smartphones sind die meistgenutzte Gaming-Plattform, gefolgt von Konsolen, während rund 14 Millionen Menschen auf dem PC spielen. Bitkom stellte außerdem fest, dass Smartphones und Laptops häufiger genutzt wurden als spezielle Gaming-Hardware. Sowohl eine Game-Session auf dem Smartphone als auch ein Abend am PC können Teil der Gaming-Kultur sein. So findet jeder eine Spielweise, die zum eigenen Alltag und den persönlichen Vorlieben passt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Social Gaming hat verschiedene Formen

Auch die soziale Seite des Gamings verdient eine genauere Betrachtung. In der Bitkom-Studie von 2025 bevorzugten 24 % der Spieler kooperatives Teamplay, 28 % das Online-Games mit anderen und 11 % das gemeinsame Gaming im selben Raum. Mit 29 % lag das Solospiel vorn – das stützt weder die Behauptung, alle spielten allein, noch die Annahme, der Mehrspielermodus präge jeden Spieler. Entscheidend ist die Wahl: Je nach Person und Spiel können Spiele Zeit für konzentriertes Spielen allein, gemeinsame Aktivitäten oder dauerhaften Kontakt ermöglichen.

Untersuchungen zu Jugendlichen in den USA liefern zusätzlichen Kontext, sollten aber nicht über diesen Kontext hinaus verallgemeinert werden. Pew stellte fest, dass 89 % der jugendlichen Spieler persönlich oder online mit anderen spielten und 47 % über ein Spiel einen Online-Freund gefunden hatten. Das zeigt, dass Spiele Freundschaften in dieser Gruppe fördern können, trifft jedoch keine Aussage über das Erwachsenenleben in Deutschland. Es erklärt auch, warum die Identität als Gamer irreführend sein kann: Wer spielt, muss sich nicht selbst als „Gamer“ bezeichnen.

Die hilfreiche Gegenperspektive ist einfach: Gaming ist eine vielfältige Aktivität, kein Persönlichkeitstest und nicht an ein festes Setup gebunden. Das Kaufverhalten sollte diese Vielfalt widerspiegeln; Plattform, Region und das gewünschte digitale Produkt sind dabei ganz normale praktische Aspekte. Digitale Marktplätze wie Eneba bieten günstige Angebote für digitale Produkte und passen damit zu den vielfältigen Arten, wie Menschen ihre eigenen Gaming-Routinen gestalten und pflegen. Dieser breitere Zugang kommt Gamern entgegen, die verschiedene Geräte nutzen und zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Alltag einkaufen.