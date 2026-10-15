Mit der Street Fighter II: My Play Watch kündigt My Play Watch eine offiziell lizenzierte Smartwatch in Zusammenarbeit mit Capcom an. Das besondere Sammlerstück verbindet ein integriertes Minispiel im Stil des Arcade-Klassikers mit Fitnessfunktionen und einem digitalen Zifferblatt. Das Gehäuse ist mit echtem 14-Karat-Gold veredelt. Vorbestellungen sind bereits möglich, die Auslieferung ist für Dezember 2026 geplant.

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Street Fighter II am Handgelenk

Die Street Fighter II: My Play Watch bringt das Spielprinzip des legendären Fighting-Games auf ein Touchdisplay. Dabei wurde das Arcade-Gameplay für kurze Spielrunden unterwegs angepasst. Spieler können zwischen den acht ursprünglichen World Warriors wählen: Ryu, Ken, Guile, Chun-Li, E. Honda, Blanka, Dhalsim und Zangief. Die Kämpfe führen durch bekannte Schauplätze des Originals, darunter Battle Harbor und die Dächer von Suzaku Castle. Neben den übrigen sieben spielbaren Kämpfern treten auch die vier Bossgegner Balrog, Sagat, Vega und M. Bison an.

Gesteuert wird über die Touchoberfläche der Uhr. Auf dem Bildschirm stehen jeweils drei Angriffsoptionen zur Auswahl: tiefe Angriffe, hohe Angriffe und Attacken gegen Gegner in der Luft. Entscheidend sind das richtige Timing und die passende Reaktion auf die Aktionen des Gegners. Mit jedem besiegten Kontrahenten steigt der persönliche Highscore um einen Punkt. Da die Gegner im weiteren Spielverlauf schneller und häufiger angreifen, nimmt der Schwierigkeitsgrad kontinuierlich zu. Jeder Charakter erhält einen eigenen Highscore. Dadurch sollen Spieler motiviert werden, verschiedene Kämpfer auszuprobieren und herauszufinden, mit wem sie die besten Ergebnisse erzielen.

Originalgrafik, Arcade-Sounds und goldveredeltes Design

Für Fans des Originals setzt My Play Watch auf authentische Grafiken, Animationen, Sprites, Sprachsamples und Musik aus Street Fighter II. Auch außerhalb des Spiels greift die Benutzeroberfläche das Design des Klassikers auf. Das Zifferblatt passt sich dem ausgewählten Charakter an und zeigt passende Hintergründe sowie dessen Namen und Versus-Sprite. Wer sein tägliches Schrittziel erreicht, wird mit einer charakteristischen Siegespose belohnt. Auch Alarme und Timer sind thematisch gestaltet: Bei einer Benachrichtigung erscheint eine Animation des gewählten Kämpfers, der sich gerade von einem Niederschlag erholt.

Darüber hinaus sind verschiedene originale Soundeffekte in das Betriebssystem integriert. Bereits beim Einschalten soll beispielsweise der bekannte Ausruf „Hadoken!“ zu hören sein. Optisch hebt sich die Uhr durch ihre Veredelung mit echtem 14-Karat-Gold von gewöhnlichen Gaming-Wearables ab. Zum Lieferumfang gehören außerdem zwei austauschbare Armbänder und ein magnetisches Ladekabel. Wer frühzeitig vorbestellt, erhält für begrenzte Zeit und solange der Vorrat reicht zusätzlich einen thematisch passenden Displayständer.

Fitnessfunktionen ohne Smartphone-Zwang

Trotz des Retro-Gaming-Schwerpunkts ist die Street Fighter II: My Play Watch auch als digitale Uhr mit Fitnessfunktionen ausgelegt. Sie bietet eine Zeitanzeige und Schrittzählung, ohne dass eine Verbindung mit einem Smartphone oder die Installation einer zusätzlichen App erforderlich ist.

Die verschiedenen Funktionen sind eng mit dem Street-Fighter-Universum verknüpft. Dadurch unterscheidet sich die Uhr von klassischen Smartwatches, die häufig auf Benachrichtigungen und die Integration zahlreicher Smartphone-Apps setzen.

Street Fighter II: My Play Watch – Preis und Verfügbarkeit

Die Street Fighter II: My Play Watch ist bereits vorbestellbar. Die Auslieferung soll im Dezember 2026 beginnen. Als unverbindliche Preisempfehlung nennt der Hersteller 79,99 US-Dollar. Ein Europreis steht bislang noch nicht fest.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Vorbestellung gibt es auf der offiziellen Website von My Play Watch.