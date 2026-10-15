Electronic Arts und Bit Reactor haben Patch 1.2 für Star Wars Zero Company veröffentlicht. Das rundenbasierte Einzelspieler-Taktikspiel erhält damit neue Möglichkeiten, den Verlauf und Schwierigkeitsgrad einer Kampagne individuell anzupassen. Darüber hinaus umfasst das Update Balance-Anpassungen, funktionale Verbesserungen und zahlreiche Fehlerbehebungen.

Kampagnenmodifikatoren für mehr Herausforderung

Mit Patch 1.2 halten Kampagnenmodifikatoren Einzug in Star Wars Zero Company. Die konfigurierbaren Optionen stehen beim Start einer neuen Kampagne unabhängig vom gewählten Schwierigkeitsgrad zur Verfügung. Spieler können damit bestimmte Spielregeln verändern und ihre Kampagne anspruchsvoller gestalten. Zu den neuen Möglichkeiten gehört die Anpassung der Verletzungsgrenzen. Damit lässt sich festlegen, wie viele Verletzungen Agenten erleiden dürfen, bevor sie bei einer Niederlage im taktischen Kampf endgültig sterben. Auch eine Option für den sofortigen Tod ist verfügbar.

Zusätzlich können Spieler ein festes oder mit der Zeit steigendes Risiko für den permanenten Tod ihrer Agenten aktivieren. Verletzungen, die während Einsätzen am Holo-Tisch entstehen, sind von dieser Regelung ausgenommen. Weitere Modifikatoren betreffen den Gesundheitszuwachs und den Beziehungsfortschritt. So lässt sich die Erhöhung der maximalen Gesundheit durch Fokuspunkte reduzieren oder vollständig deaktivieren. Außerdem können Spieler verhindern, dass Agenten-Paare durch steigende Beziehungsstufen ein übergreifendes Training erhalten, bevor sie Beziehungsstufe 4 erreichen.

Waffen, Crew und Einrichtungen erhalten Anpassungen

Neben den neuen Kampagnenoptionen enthält Patch 1.2 verschiedene Anpassungen der Spielbalance. Diese betreffen unter anderem Waffen sowie Verbesserungen für Crew und Einrichtungen.

Eine weitere Neuerung erleichtert die Steuerung im Spiel: Die Funktion „Unterstützung anfordern“ lässt sich nun einem frei wählbaren Hotkey zuweisen. Damit können Spieler die entsprechende Aktion an ihre bevorzugte Tastenbelegung anpassen.

Zahlreiche Fehlerbehebungen

Das Update umfasst außerdem eine Reihe von Fehlerbehebungen. Diese betreffen unter anderem Fähigkeiten, Anpassungsmöglichkeiten, Zwischensequenzen, Dialoge und verschiedene Gameplay-Elemente.

Mit Patch 1.2 erweitert Star Wars Zero Company damit vor allem die Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung einer Kampagne. Die neuen Modifikatoren erlauben es, zentrale Spielregeln gezielt zu verändern und den eigenen taktischen Herausforderungen zusätzliche Schärfe zu verleihen.

Patch Notes zu Star Wars Zero Company 1.2

Die vollständigen Patch Notes mit allen Änderungen und Fehlerbehebungen sind im offiziellen Blog von Electronic Arts verfügbar: Star Wars Zero Company – Patch Notes 1.2.