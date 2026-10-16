Ratatan – Rhythmus-Roguelike ab heute physisch erhältlich

Der geistige Nachfolger des beliebten Spiels Patapon geht heute an den Start! Die physische Verkaufsversion von Ratatan steht nun für Switch 2 und Playstation 5 beim Händler eurer Wahl im Regal.

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Ratatan ist ein Rhythmus-Roguelike-Actionspiel, das rhythmusbasiertes Gameplay mit actionreichen Side-Scrolling-Kämpfen verbindet. Im kooperativen Mehrspielermodus können bis zu vier Spieler gemeinsam ins Abenteuer ziehen. Mehr als 100 Charaktere liefern sich intensive Gefechte, bei denen es gilt, Gegner im Takt des von Freizeitparkattraktionen inspirierten Soundtracks zu besiegen. Mit seiner mitreißenden Mischung aus Rhythmus und Action bietet Ratatan ein abwechslungsreiches Spielerlebnis voller spannender Kämpfe und gemeinsamer Abenteuer.

Die physische Version des Rhythmus-Roguelike-Actionspiels Ratatan ist ab sofort für Nintendo Switch 2 für 44,99€ und PlayStation 5 für 39,99€ im Handel erhältlich! Der Ratatan am PC spielen möchte, kann zur digitalen Version via Steam greifen.