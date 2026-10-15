Die LEGO Gruppe bringt mit dem Venezianischen Viertel (11388) ein neues Set der Icons-Reihe auf den Markt, das die Architektur und das Flair Venedigs im Modellformat einfängt. Das 5.682 Teile umfassende Diorama kombiniert historische Gebäude, einen Kanal und zahlreiche Details aus dem Alltag der italienischen Lagunenstadt. Mit dabei sind 17 Minifiguren sowie interaktive Elemente wie ein Straßenklavier, das echte Töne erzeugt. LEGO Insiders erhalten ab dem 1. November 2026 Zugang zum neuen Set, bevor es am 4. November regulär erscheint.

Venedig als detailreiches LEGO-Diorama

Das LEGO Icons Venezianisches Viertel bildet eine belebte Uferpromenade mit historischen Gebäuden und einem Kanal nach. Zu den Bauwerken gehören eine Luxusvilla, eine Glasbläserei und ein Turm mit astronomischer Uhr. Eine Bogenbrücke überspannt den Kanal, auf dem eine Gondel durch die Szenerie gleitet.

Das Modell lässt sich in zwei separate Bereiche zerlegen und neu anordnen. Außerdem können Dächer und Böden abgenommen werden, um die detailliert gestalteten Innenräume zu entdecken. Mit Abmessungen von über 48 cm Höhe, 64 cm Breite und 33 cm Tiefe ist das Diorama als umfangreiches Ausstellungsmodell für erwachsene LEGO-Fans konzipiert.

Interaktive Details und 17 Minifiguren

Neben der Architektur setzt LEGO auf verschiedene Funktionen, die das Modell lebendiger gestalten sollen. So lässt sich die Blumenvase auf einem Straßenklavier drehen, wodurch tatsächlich Töne erklingen. Auch der Uhrturm bietet ein besonderes Detail: Durch eine Drehbewegung an seiner Seite wird der astronomische Kalender in Bewegung gesetzt.

Insgesamt 17 Minifiguren bevölkern das venezianische Viertel. Dazu gehören Gondolieri, Musiker, Touristen und Karnevalsgäste in aufwendig gestalteten Kostümen und Masken. Sie greifen die kulturellen Traditionen Venedigs auf und ergänzen die Szenerie um zahlreiche kleine Alltagsszenen.

LEGO Icons Venezianisches Viertel: Preis und Veröffentlichung

Das LEGO Icons Venezianisches Viertel (11388) richtet sich an Erwachsene ab 18 Jahren und umfasst insgesamt 5.682 Teile. LEGO Insiders können das Set ab dem 1. November 2026 im Early Access erwerben. Der reguläre Verkaufsstart folgt am 4. November 2026. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 499,99 Euro beziehungsweise 549 Schweizer Franken. Erhältlich ist das Set über den offiziellen LEGO-Onlineshop und in LEGO Stores.

LEGO Icons Venezianisches Viertel (11388): Details im Überblick

Eigenschaft Details Produktname LEGO Icons Venezianisches Viertel Setnummer 11388 Teileanzahl 5.682 Altersempfehlung Ab 18 Jahren Minifiguren 17 Abmessungen Über 48 cm hoch, 64 cm breit und 33 cm tief UVP 499,99 Euro / 549,00 Schweizer Franken LEGO Insiders Early Access 1. November 2026 Regulärer Verkaufsstart 4. November 2026 Verfügbarkeit LEGO Onlineshop und LEGO Stores

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Wassertaxi als Gratiszugabe zum Verkaufsstart

Zum Verkaufsstart gibt es außerdem eine Zugabe: Wer das Venezianische Viertel zwischen dem 1. und 8. November 2026 kauft, erhält das LEGO Icons Venezianisches Wassertaxi (40898) gratis dazu – solange der Vorrat reicht.

Das zusätzliche Set besteht aus 322 Teilen und umfasst ein klassisches Wassertaxi mit passender Anlegestelle. Zwei Minifiguren, ein Kapitän und ein Tourist, sowie Zubehör und zwei Taubenfiguren ergänzen das Modell.

LEGO Icons Venezianisches Wassertaxi (40898): Details im Überblick