Mit der K10 HE bringt Keychron eine kabellose Vollformat-Tastatur mit Hall-Effekt-Magnetschaltern und deutschem DE-ISO-Layout auf den Markt. Neben Gaming-Funktionen wie Rapid Trigger und individuell einstellbaren Auslösepunkten bietet das Keyboard auch praktische Funktionen für Content-Creator und den Büroalltag. Dank Ziffernblock, dedizierten Tasten und Unterstützung für Windows und macOS soll die Tastatur möglichst viele Einsatzbereiche abdecken.

Hall-Effekt-Magnetschalter mit individuellem Auslösepunkt

Das Herzstück der Keychron K10 HE sind ihre Magnetschalter. Anders als herkömmliche mechanische Tastaturen arbeiten sie ohne klassische elektrische Kontaktpunkte. Stattdessen erfassen Hall-Sensoren die Position der Tasten über magnetische Veränderungen. Dadurch lässt sich der Auslösepunkt jeder Taste individuell zwischen 0,2 und 3,8 mm einstellen – in Schritten von jeweils 0,1 mm.

Gaming: Rapid Trigger und schnelle Reaktionen

Für Spieler bietet die K10 HE verschiedene Funktionen, die besonders bei schnellen Eingaben Vorteile bringen sollen. Rapid Trigger ermöglicht es, Tasten abhängig von ihrer Bewegungsrichtung zurückzusetzen und erneut auszulösen, ohne auf einen festen Rücksetzpunkt warten zu müssen. Dadurch werden schnelle Tastenfolgen erleichtert.

Snap Click und Last Keystroke Prioritization unterstützen zudem präzise Richtungswechsel, indem bei gleichzeitig gedrückten Richtungstasten entweder die tiefer gedrückte oder die zuletzt betätigte Taste priorisiert wird. Beide Funktionen sind allerdings ab Werk deaktiviert.

Der Analog-Modus erfasst außerdem die Drucktiefe stufenlos, was beispielsweise bei Renn- und Sportsimulationen interessant ist. Über 2,4-GHz-Funk und Kabel erreicht die Tastatur eine Polling-Rate von 1.000 Hz.

Content-Creator: Mehrere Aktionen mit einer Taste

Auch für Content-Creator bietet die K10 HE interessante Möglichkeiten. Mit Dynamic Keystrokes lassen sich bis zu vier Aktionen auf einer Taste hinterlegen, die abhängig von der jeweiligen Drucktiefe ausgelöst werden. So können unterschiedliche Befehle beim Antippen, Durchdrücken, Anheben oder Loslassen einer Taste ausgeführt werden.

Über die Open-Source-Firmware QMK und die Web-App Keychron Launcher lassen sich darüber hinaus Tasten neu belegen sowie eigene Makros und Tastenkombinationen erstellen.

Kabellos, flexibel und mit langer Akkulaufzeit

Die Keychron K10 HE unterstützt Bluetooth 5.2 und kann mit bis zu drei Geräten gekoppelt werden. Ein Schalter ermöglicht den Wechsel zwischen Windows und macOS. Für beide Betriebssysteme lassen sich eigene Tastenbelegungen speichern, passende Tastenkappen für die unterschiedlichen Systeme liegen bei.

Der integrierte Akku bietet eine Kapazität von 4.000 mAh und soll bei ausgeschalteter Beleuchtung eine Laufzeit von bis zu 120 Stunden ermöglichen.

Vollformat und angenehmes Tippgefühl für den Büroalltag

Mit ihrem vollständigen Layout inklusive Ziffernblock richtet sich die K10 HE auch an Anwender, die viel mit Tabellen und Zahlen arbeiten. Der individuell einstellbare Auslösepunkt kann dabei helfen, versehentliche Eingaben zu reduzieren.

Für ein gedämpftes Tippgeräusch sorgen vorgeschmierte Schalter sowie mehrere Dämpfungsschichten aus EVA-Akustikschaum, EPDM-Schaum und Silikon. Damit soll die Tastatur auch in Büroumgebungen angenehm nutzbar sein.

Die Konfiguration erfolgt über den Keychron Launcher direkt im Browser. Eine zusätzliche Softwareinstallation ist damit nicht erforderlich. Da der QMK-Code öffentlich einsehbar ist, können sich auch Entwickler und die Community mit der Firmware beschäftigen.