Insurgency: Sandstorm – Operation: Echoes Update jetzt verfügbar

Das bereits vierte Jahr von Insurgency: Sandstorm neigt sich dem Ende hingegen. Das heutige Update würdigt die Erinnerungen an die Vergangenheit mit neuen Waffen und neuen Premium Cosmetic Items. Die Operation: Echoes ist auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S sowie auf dem PC über Steam, den Microsoft Store und den Epic Games Store erhältlich und bringt neue kostenlose Maschinenpistolen mit sich. Die neu hinzugefügten Premium-Kosmetik-DLC-Sets sind außerdem in der 4-Jahres-Jubiläumsedition, im Year 4 Pass oder einzeln erhältlich.

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→ Insurgency: Sandstorm bei uns im Test

Neue Inhalte der Operation: Echoes

Mit Operation: Echoes stehen nun zwei neue Maschinenpistolen für alle Spieler zur Verfügung: die UM45 für die Sicherheitskräfte und die MP40 für die Aufständischen. Das Update bringt außerdem visuelle Verbesserungen für die Karten Power Plant und Hideout sowie neue Optionen zur Charakteranpassung, darunter Schnurrbärte und Bärte.

Mit dem kostenlosen Update Operation: Echoes kommen zudem noch Premium Cosmetic Items für alle Besitzer der Season Passes oder Käufer der kostenpflichtigen DLC.

Neues Ausrüstungs-Set für die Sicherheitskräfte: Seasoned Warrior

Neues Ausrüstungs-Set für die Aufständischen: Remnant

Neues Waffenskin-Set für die Sicherheitskräfte: Woodwork

Neues Waffenskin-Set für die Aufständischen: Reclaimed

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