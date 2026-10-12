HOLY im Herbst: Zwei neue Eistees im Sortiment

Zwei neue HOLY-Sorten stehen im Herbst 2026 ganz im Zeichen von cremigem Genuss und klassischem Tee-Geschmack. Mit HOLY Iced Tea Caramel Cream und HOLY Iced Tea Rooibos Classic bekommt das vielfältige Sortiment gleich zwei neue Geschmacksrichtungen. Wir haben uns angeschaut, was die beiden Sorten zu bieten haben und ob sie bei der nächsten Erfrischung überzeugen können.

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HOLY Iced Tea Caramel Cream

Bei HOLY Iced Tea Caramel Cream treffen die Aromen von süßem Karamell und und herben Tee aufeinander. Statt klassischer Fruchtigkeit steht hier eine süßliche Karamellnote im Mittelpunkt, die für Abwechslung im HOLY-Sortiment sorgt. Wer bei Eistee nicht nur an Zitrone oder Pfirsich denkt, könnte hier also genau richtig sein.

Noch skeptisch? Hier die Bewertungen auf reviews.io.

HOLY Iced Tea Rooibos Classic

Mit HOLY Iced Tea Rooibos Classic geht es in eine andere Geschmacksrichtung. Wie der Name bereits verrät, steht hier Rooibos im Mittelpunkt. Die Teesorte ist für ihren charakteristischen, milden Geschmack bekannt und bietet eine Alternative zu den fruchtigeren Varianten. Wer es lieber klassisch mag und bei seinem Eistee auf ausgefallene Fruchtkombinationen verzichten möchte, sollte diese Sorte auf dem Schirm haben. Damit bringt HOLY eine weitere interessante Option für alle ins Sortiment.

Fazit

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Mit HOLY Iced Tea Caramel Cream und HOLY Iced Tea Rooibos Classic stehen zwei neue Geschmacksrichtungen zur Auswahl, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Während Caramel Cream vor allem Fans süßlicher und cremiger Aromen ansprechen dürfte, setzt Rooibos Classic auf einen eher klassischen Tee-Charakter. Damit ist für Abwechslung gesorgt, egal ob ihr beim Eistee gerne etwas Neues ausprobiert oder es lieber etwas traditioneller mögt. Trotz ihrer Unterschiede haben sich jedoch eine Gemeinsamkeit: Sie lassen sich perfekt im Herbst genießen.

Beide Sorrten sind ab sofort und dauerhaft im HOLY-Sortiment.

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