HOLY gönnt drei Sorten zu Halloween

Halloween ist die perfekte Zeit für neue Geschmackserlebnisse und HOLY liefert direkt drei Gründe zum Feiern! Und alle drei Sorten bleiben dauerhaft im Sortiment. Was ist neu? Was kommt wieder? Wir gehen rein!

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HOLY Energy Cassis Crow

Mit HOLY Energy Cassis Crow bekommt das Energy-Sortiment eine brandneue Sorte, die pünktlich zu Halloween ihren Einzug feiert. Cassis steht für schwarze Johannisbeere und dürfte damit vor allem alle ansprechen, die bei ihren Getränken auf beerige Geschmacksrichtungen setzen. Der Name Cassis Crow passt dabei perfekt zur düsteren Jahreszeit, das Produktdesign ist der absolute Killer (ebenso der Hoodie) und macht direkt Lust darauf, die neue Sorte selbst auszuprobieren. Und das Beste: Wie oben erwähnt muss man sich nicht nur zu Halloween beeilen, denn Cassis Crow bleibt dauerhaft im Sortiment. Ein Must-have für alle Baltimore Ravens Fans!

Noch skeptisch? Hier die Bewertungen auf reviews.io.

HOLY Iced Tea Cherry Black Tea

Wer lieber zu Eistee greift, darf sich über HOLY Iced Tea Cherry Black Tea freuen. Die neue Sorte kombiniert Kirsche mit schwarzem Tee und bringt damit zwei klassische Geschmacksrichtungen zusammen. Während die Kirsche für eine fruchtige Note steht, liefert der Schwarztee den passenden Tee-Charakter. Damit dürfte die Sorte besonders interessant für alle sein, die bei ihrem Eistee gerne etwas Neues ausprobieren möchten. Auch Cherry Black Tea bleibt dauerhaft im Sortiment und ist somit nicht nur ein kurzer Halloween-Gast.

HOLY Energy Blood Orange Bat

Wem die Geschmacksrichtung bekannt vorkommt, der irrt nicht. HOLY Energy Blood Orange Bat ist zurück! Die Blutorangen-Sorte feiert ihr Comeback und bleibt diesmal dauerhaft im Sortiment. Damit ist Schluss mit der Sorge, dass der Geschmack nach Halloween wieder verschwindet. Blutorange bringt eine fruchtige Zitrusnote mit und sorgt für eine willkommene Abwechslung im Energy-Sortiment. Wer Blood Orange Bat bereits vermisst hat, kann sich also freuen: Die Sorte ist zurück, um zu bleiben.

Fazit

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HOLY sorgt mit gleich drei Sorten für Nachschub im Sortiment. Cassis Crow und Cherry Black Tea feiern ihre Premiere, während Blood Orange Bat sein Comeback gibt. Ob beeriger Energy-Geschmack, fruchtiger Kirschtee oder Blutorange – hier ist für unterschiedliche Geschmäcker etwas dabei. Und weil alle drei Sorten dauerhaft erhältlich bleiben, müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass euer Favorit nach Halloween wieder verschwindet.

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