Mit Carrera STRAX Disney Pixar Cars zieht die Welt von Radiator Springs ins Kinderzimmer ein. Die neu aufgelegte STRAX-Reihe verbindet kreatives Bauen mit motorisiertem Spielspaß rund um Lightning McQueen. Kinder können eigene Strecken entwerfen, diese jederzeit umbauen und so immer neue Abenteuer gestalten. Zum Auftakt erscheinen zwei Sets, die sich an Kinder ab drei Jahren richten. Beide sind ab sofort erhältlich.

Carrera STRAX Disney Pixar Cars: Zwei Sets zum Start

Zum Auftakt der neuen Reihe bringt Carrera das STRAX Disney Pixar Cars Starter Set und das STRAX Disney Pixar Cars Big Set auf den Markt. Beide Sets ermöglichen es, individuelle Strecken durch Radiator Springs zu gestalten und Lightning McQueen auf selbst gebauten Routen fahren zu lassen.

Das flexible STRAX-Stick-System lässt sich einfach zusammenstecken und jederzeit verändern. Dadurch können Kinder ihre Strecken immer wieder neu gestalten und selbst entscheiden, welchen Weg der rote Kultflitzer als Nächstes einschlägt. Das Starter Set ist zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 27,99 Euro (erhältlich bei Amazon*) erhältlich, während das Big Set 37,99 Euro kostet.

Big Set mit 320 Bauelementen und Weichen

Das STRAX Disney Pixar Cars Big Set bietet besonders viele Möglichkeiten für eigene Konstruktionen. Insgesamt 320 farbige STRAX-Sticks bilden die Grundlage für größere und abwechslungsreiche Spielwelten. Ein Brückenelement mit Verlängerung sowie zwei Weichen eröffnen zusätzliche Optionen beim Streckenbau.

Sobald die Strecke fertig aufgebaut ist, kann Lightning McQueen direkt losfahren. Das batteriebetriebene Fahrzeug bewegt sich selbstständig durch die aufgebaute Spielwelt. Die benötigte Batterie ist allerdings nicht im Lieferumfang enthalten.

STRAX verbindet Bauspaß mit Kreativität

Das Herzstück der Reihe ist das flexible STRAX-Stick-System. Die einzelnen Elemente lassen sich intuitiv verbinden und immer wieder neu anordnen. Damit knüpft Carrera an ein Spielkonzept an, das bereits Mitte der 1980er-Jahre Kindern das Erschaffen individueller Strecken und Spielwelten ermöglichte.

Die Neuauflage soll kreatives Konstruieren mit abwechslungsreichen Spielerlebnissen verbinden. Beim Planen und Zusammenbauen eigener Strecken werden zugleich die Geschicklichkeit und die Feinmotorik gefördert. Mit der Kombination aus dem bekannten Cars-Universum und dem variablen Bausystem möchte Carrera eine neue Generation für STRAX begeistern.