Aerosoft und Hindsight Studios haben einen neuen Gameplay-Trailer zu BERGWERK – A Mining Sim veröffentlicht. Das Video zeigt den Weg der Kohle von der Abbaufront unter Tage bis zur Verarbeitung an der Oberfläche. Im Mittelpunkt stehen der Streckenbau, schwere Maschinen und die Logistik eines wachsenden Bergbaubetriebs. Die neue Demo ist ab sofort auf Steam verfügbar.

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Bergbau von der Oberfläche bis in die Tiefe

In BERGWERK – A Mining Sim übernehmen Spieler die Leitung einer Zeche im fiktiven deutschen Kohlerevier Grubental. Aus einem kleinen Betrieb mit einfachen Werkzeugen soll Schritt für Schritt ein großes Bergbauunternehmen entstehen. Dafür gilt es, Grundstücke zu erwerben, die Tagesanlagen zu planen und prozedural generierte Bergwerke auf mehreren Sohlen zu erschließen.

Unter Tage müssen neue Strecken aufgefahren und gesichert werden. Gleichzeitig gilt es, wichtige Betriebsfaktoren wie Stromversorgung, Wasser, Bewetterung sowie Gas- und Staubentwicklung unter Kontrolle zu halten. Mit dem Wachstum der Zeche kommen mehr als 15 schwere Maschinen, umfangreiche Transportsysteme und wirtschaftliche Entscheidungen hinzu, die sich an schwankenden Kohlepreisen orientieren.

Neue Demo zeigt die komplette Produktionskette

Der neue Trailer gibt einen Einblick in die Abläufe, die Spieler in der Demo selbst erleben können. Nach dem Anlegen des Schachts geht es in die Tiefe, wo Teilschnittmaschinen, Continuous Miner und Bohrgeräte das Gestein bearbeiten. Dynamit kommt ebenfalls zum Einsatz, um den Weg durch besonders hartes Gestein freizumachen.

Anschließend müssen die neu angelegten Strecken für den Betrieb vorbereitet werden. Dazu gehören Gebirgsanker, Sicherungsnetze, Ausbau, Beleuchtung, Stromversorgung, Rohrleitungen und die Bewetterung. Erst wenn die Infrastruktur funktioniert, kann die Kohle effizient abtransportiert werden.

Dafür kommen Förderwagen, Grubenlokomotiven und Förderbänder zum Einsatz. Über den Schacht gelangt die Kohle schließlich an die Oberfläche, wo Kohlenwäsche und Silo die Produktionskette vervollständigen.

Planung, Technik und Wirtschaftlichkeit

BERGWERK – A Mining Sim verbindet den praktischen Bergbau mit Bauarbeiten, Infrastrukturplanung und Logistik. Jede Entscheidung wirkt sich auf den Betrieb aus: Strecken müssen gesichert, Maschinen gewartet und Transportwege effizient gestaltet werden. Auch simulierte Gebirgslasten und eine dynamische Wirtschaft beeinflussen die Entwicklung der eigenen Zeche.

Der frei gestaltbare Abbau sorgt dafür, dass sich jeder Bergbaubetrieb individuell entwickeln kann. Ziel ist es, die Abläufe über und unter Tage miteinander zu verbinden und den Betrieb Schritt für Schritt auszubauen.

Demo jetzt auf Steam verfügbar

Die neue Demo von BERGWERK – A Mining Sim ist ab sofort auf Steam spielbar. Die Vollversion soll zu einem späteren Zeitpunkt für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Das Spiel kann bereits auf Steam auf die Wunschliste gesetzt werden: BERGWERK – A Mining Sim auf Steam.