Vom kleinen Gamer zur eigenen Marketing-Agentur

In der neuesten Episode unseres Podcasts blicken wir tief hinter die Kulissen der YouTube- und Business-Welt.

Zu Gast ist Kacper, bekannt als der „Videoarchitekt“, der heute als Chef einer Agentur Unternehmern dabei hilft, über YouTube Neukunden zu gewinnen und ihre Umsätze massiv zu steigern. Sein Werdegang ist eine moderne Erfolgsgeschichte: vom kleinen, leidenschaftlichen Gaming-YouTuber zum strategischen Agentur-Inhaber.

Kacpers Reise begann bereits im Kindesalter. Mit sieben oder acht Jahren stapelte er Bücher vor seinem Monitor, um mit einer Kamera seine ersten Minecraft-Videos aufzunehmen, da ihm die Software für Bildschirmaufnahmen fehlte. Aus dieser frühen Leidenschaft wuchs später einer der größten Fortnite-Kanäle im polnischsprachigen Raum.

Um sich seinen Traum von einem Motorrad zu erfüllen, fing Kacper schließlich an, als Video-Editor zu arbeiten. Er merkte schnell, dass im deutschsprachigen Raum mehr Geld zu holen war, und schnitt bald Videos für riesige Influencer mit Millionen von Abonnenten. Der finanzielle Erfolg stieg ihm damals so zu Kopf, dass er aus Ego-Gründen die Schule abbrach – eine Entscheidung, die er heute als unüberlegt bezeichnet, auch wenn er seinen Weg nicht bereut. Allerdings entpuppte sich die Influencer-Branche als toxisch: YouTuber verlangten oft Dinge die nicht zu bewerkstelligen waren.

Der wahre Wendepunkt kam durch einen Auftrag einer Bank. Diese Erfahrung war ein Schlüsselerlebnis: Er erkannte, dass Unternehmen über ganz andere Budgets verfügen und ihn nicht wie einen austauschbaren Gehilfen, sondern als strategischen Marketing-Partner auf Augenhöhe behandeln.

Heute nutzt er sein gesammeltes Wissen über den YouTube-Algorithmus, Zielgruppen und Videoproduktion, um handfeste Geschäftsergebnisse für Unternehmer zu erzielen.

Im Podcast erfahrt ihr im Detail, warum viele YouTuber an Content-Wechseln scheitern, wie man systematisch wächst, ohne sich zu verrennen, und welches legendäre Rennspiel Kacpers Leben für immer geprägt hat.