Medieval Dynasty feiert das sechsjährige Jubiläum seines Early-Access-Starts auf dem PC. Zum Geburtstag veröffentlichen Entwickler Render Cube und Publisher Toplitz Productions ein kostenloses Wilde-Tiere-Update, das die Erkundung und Jagd in der mittelalterlichen Open World erweitert.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Legendäre Tiere bringen neue Jagdherausforderungen

Das kostenlose Update ergänzt die Spielwelt um legendäre Varianten bereits bekannter Tierarten. Wer bei seinen Erkundungstouren auf eines dieser Tiere trifft, kann sich auf eine anspruchsvollere Jagd und besonders wertvolle Beute freuen.

Die neuen Tiere sollen damit zusätzliche Anreize schaffen, die weitläufige Spielwelt von Medieval Dynasty zu erkunden. Gleichzeitig bildet das Update die Grundlage für den neuen Jagdset-DLC.

Neue Inhalte für den Jagdset-DLC

Der Jagdset-DLC erweitert das Spiel um zwei neue Kostüme sowie vier verzierte Waffen. Die neuen Ausrüstungsgegenstände können aus der Beute der legendären Tiere gefertigt werden.

Besitzer des Exquisite Pack-DLCs erhalten im Rahmen des Jubiläums ebenfalls zusätzliche kostenlose Inhalte.

Neue Karte „Die Hinterwälder“ folgt 2027

Auch nach dem sechsjährigen Jubiläum soll die Unterstützung von Medieval Dynasty weitergehen. Render Cube kündigt für das kommende Jahr die neue Karte Die Hinterwälder an. Damit soll die mittelalterliche Spielwelt erneut um eine zusätzliche Region erweitert werden.

Medieval Dynasty verbindet Elemente aus Rollenspiel, Lebenssimulation und Siedlungsbau. Spieler bauen ihre eigene Existenz im Mittelalter auf, errichten eine Siedlung und müssen sich gleichzeitig um Versorgung, Handwerk, Landwirtschaft und das Überleben ihrer Gemeinschaft kümmern.

1 von 5

Medieval Dynasty weiterhin auf mehreren Plattformen erhältlich

Das Wilde-Tiere-Update ist kostenlos erhältlich. Medieval Dynasty inklusive des neuen Updates sowie der Jagdset-DLC sind auf dem PC über Steam, GOG und den Epic Games Store sowie auf aktuellen Konsolen verfügbar.

Weitere Informationen zu den aktuellen Inhalten und kommenden Updates finden sich auf den jeweiligen Store-Seiten. Neuigkeiten zu Medieval Dynasty und weiteren Spielen von Toplitz Productions gibt es außerdem über den offiziellen Discord-Server.