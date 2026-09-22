Zum 25-jährigen Markenjubiläum erweitert SteelSeries seine Apex-Pro-Gen-3-Serie um zwei limitierte TKL-Keyboards. Die Apex Pro TKL Gen 3 „Cyber“ und „Steel“ kombinieren die bekannte OmniPoint-Technologie mit neuen Speed- und Control-Switches sowie Hall-Effect-Sensoren der dritten Generation.

Neue Limited Editions zum 25. Jubiläum

Mit den beiden neuen Modellen möchte SteelSeries die Apex Pro Gen 3 technisch weiter ausbauen. Im Mittelpunkt stehen dabei Geschwindigkeit, Präzision und Kontrolle. Beide Tastaturen setzen auf das TKL-Layout und richten sich insbesondere an Spieler, die ihre Eingabegeräte möglichst genau auf unterschiedliche Spielsituationen abstimmen möchten.

Eine zentrale Neuerung sind die OmniPoint-3.0-Switches. Erstmals stehen dabei unterschiedliche Federgewichte für Speed- und Control-Switches zur Verfügung. Damit soll sich die Charakteristik der Tastatur stärker an die jeweiligen Anforderungen anpassen lassen.

Hall Effect und Triple-Threat-Technologie

Die neuen Apex-Pro-Modelle verfügen außerdem über einen Hall-Effect-Sensor der dritten Generation. SteelSeries kombiniert diesen mit der sogenannten Triple-Threat-Technologie aus Rapid Trigger, Protection Mode und Rapid Tap.

Über GG QuickSet lassen sich die Funktionen direkt konfigurieren. Rapid Trigger soll Tastenanschläge besonders schnell registrieren, während Protection Mode versehentliche Eingaben durch zu empfindlich eingestellte Tasten verhindern soll. Rapid Tap wiederum ist auf schnelle Richtungswechsel ausgelegt.

SteelSeries bündelt die drei Funktionen nach eigenen Angaben erstmals in dieser Form und positioniert die Apex Pro Gen 3 damit als besonders auf Geschwindigkeit und Kontrolle ausgelegte Gaming-Keyboard-Serie.

Dreifache Dämpfung und optimierte Mechanik

Neben den neuen Sensoren und Switches wurde auch die mechanische Konstruktion überarbeitet. Die Apex Pro TKL Gen 3 Limited Editions verfügen über dreifache Dämpfungsschichten und zusätzliche Schmierung. Zusammen mit der Hall-Effect-Technologie soll dies für ein präziseres und gleichmäßigeres Tipp- und Spielgefühl sorgen.

GG QuickSet für individuelle Profile

Auch die Software wurde weiterentwickelt. Die aktualisierte GG-Suite integriert QuickSet, über das Rapid Tap, Rapid Trigger, Protection Mode und die Tastenbetätigung pro Spielprofil konfiguriert werden können.

Damit lassen sich unterschiedliche Einstellungen für verschiedene Spiele hinterlegen. SteelSeries möchte dadurch ermöglichen, professionelle Funktionen einmal passend einzurichten und anschließend automatisch mit dem jeweiligen Spielprofil zu verwenden.

Preis und Verfügbarkeit

Die SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 „Cyber“ und „Steel“ sind ab dem 22. September 2026 über SteelSeries.com sowie bei ausgewählten Händlern weltweit erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 249,99 Euro.