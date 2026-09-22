JSAUX GAMING bringt zwei neue Faceplates für die Steam Machine auf den Markt. Die magnetischen Austauschblenden ersetzen die originale Front und verwandeln sie in eine individuell gestaltbare Anzeige. Zur Auswahl stehen eine E-Ink-Version und eine Pixel-Matrix-Variante mit Farbdarstellung.

E-Ink-Faceplate mit 5,83-Zoll-Display

Die JSAUX E-Ink Faceplate verfügt über ein 5,83 Zoll großes monochromes Display mit einer Auflösung von 640 × 480 Pixeln. Die Verbindung erfolgt über Bluetooth, während ein integrierter 500-mAh-Akku die Stromversorgung übernimmt.

Über die JSAUX E-INK APP stehen acht verschiedene Anzeigemodi zur Verfügung. Dazu gehören Zeit, Wetter, Kalender, Systemleistung, Spielzeit, Fortschritt, ein digitaler Bilderrahmen und der Status unterstützter KI-Anwendungen.

Der Digital-Frame-Modus kann außerdem genutzt werden, um statische Inhalte wie Spielgrafiken, Pixel-Art, persönliche Bilder oder Retro-Motive auf der Vorderseite der Steam Machine darzustellen. Über den AI-Agent-Status lassen sich zudem Informationen zu unterstützten KI-Anwendungen anzeigen.

Pixel Matrix bringt Farbe und Animation

Die zweite Variante setzt auf ein 7 Zoll großes RGB-Display mit einer Pixel-Matrix aus 64 × 54 Pixeln. Neben statischen Bildern unterstützt die Pixel Matrix Faceplate auch GIFs und Echtzeitinformationen.

Die Steuerung erfolgt über die JSAUX PIXEL APP. Insgesamt stehen acht Anzeigemodi zur Verfügung: Dashboard, Hardware, Wetter, Uhr, Spielzeit, Countdown, Chronograph und eine frei konfigurierbare Anzeige.

Für eine möglichst unauffällige Verbindung zur Steam Machine liegt ein flaches USB-C-Kabel mit abgewinkeltem Stecker bei. Das Kabel soll sich dadurch an das Profil des Systems anpassen und möglichst wenig auftragen.

Magnetische Montage und eigene Apps

Beide Faceplates werden als magnetische Austauschblenden ausgeführt und sollen sich dadurch einfach an der Vorderseite der Steam Machine anbringen lassen. Die jeweiligen Funktionen werden über die zugehörigen Apps gesteuert.

JSAUX GAMING plant außerdem, die benötigte Software künftig über Steam anzubieten. Dadurch sollen Installation und Aktualisierung der Anwendungen direkt über die Spieleplattform möglich werden.

Ab 89,99 US-Dollar erhältlich

Die beiden Faceplates sind ab sofort im offiziellen JSAUX-GAMING-Store erhältlich. Die E-Ink Faceplate kostet 99,99 US-Dollar, während die Pixel Matrix Faceplate für 89,99 US-Dollar angeboten wird. Der Versand der bestellten Faceplates soll Anfang Oktober 2026 beginnen.

JSAUX Faceplates im Überblick