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JSAUX: E-Ink- und Pixel-Matrix-Faceplates für Steam Machine erhältlich

Alex
By Alex
(Bildquelle: JSAUX Gaming)

JSAUX GAMING bringt zwei neue Faceplates für die Steam Machine auf den Markt. Die magnetischen Austauschblenden ersetzen die originale Front und verwandeln sie in eine individuell gestaltbare Anzeige. Zur Auswahl stehen eine E-Ink-Version und eine Pixel-Matrix-Variante mit Farbdarstellung.

E-Ink-Faceplate mit 5,83-Zoll-Display

Die JSAUX E-Ink Faceplate verfügt über ein 5,83 Zoll großes monochromes Display mit einer Auflösung von 640 × 480 Pixeln. Die Verbindung erfolgt über Bluetooth, während ein integrierter 500-mAh-Akku die Stromversorgung übernimmt.

(Bildquelle: JSAUX Gaming)

Über die JSAUX E-INK APP stehen acht verschiedene Anzeigemodi zur Verfügung. Dazu gehören Zeit, Wetter, Kalender, Systemleistung, Spielzeit, Fortschritt, ein digitaler Bilderrahmen und der Status unterstützter KI-Anwendungen.

(Bildquelle: JSAUX Gaming)

Der Digital-Frame-Modus kann außerdem genutzt werden, um statische Inhalte wie Spielgrafiken, Pixel-Art, persönliche Bilder oder Retro-Motive auf der Vorderseite der Steam Machine darzustellen. Über den AI-Agent-Status lassen sich zudem Informationen zu unterstützten KI-Anwendungen anzeigen.

Pixel Matrix bringt Farbe und Animation

Die zweite Variante setzt auf ein 7 Zoll großes RGB-Display mit einer Pixel-Matrix aus 64 × 54 Pixeln. Neben statischen Bildern unterstützt die Pixel Matrix Faceplate auch GIFs und Echtzeitinformationen.

(Bildquelle: JSAUX Gaming)

Die Steuerung erfolgt über die JSAUX PIXEL APP. Insgesamt stehen acht Anzeigemodi zur Verfügung: Dashboard, Hardware, Wetter, Uhr, Spielzeit, Countdown, Chronograph und eine frei konfigurierbare Anzeige.

(Bildquelle: JSAUX Gaming)

Für eine möglichst unauffällige Verbindung zur Steam Machine liegt ein flaches USB-C-Kabel mit abgewinkeltem Stecker bei. Das Kabel soll sich dadurch an das Profil des Systems anpassen und möglichst wenig auftragen.

Magnetische Montage und eigene Apps

Beide Faceplates werden als magnetische Austauschblenden ausgeführt und sollen sich dadurch einfach an der Vorderseite der Steam Machine anbringen lassen. Die jeweiligen Funktionen werden über die zugehörigen Apps gesteuert.

JSAUX GAMING plant außerdem, die benötigte Software künftig über Steam anzubieten. Dadurch sollen Installation und Aktualisierung der Anwendungen direkt über die Spieleplattform möglich werden.

Ab 89,99 US-Dollar erhältlich

Die beiden Faceplates sind ab sofort im offiziellen JSAUX-GAMING-Store erhältlich. Die E-Ink Faceplate kostet 99,99 US-Dollar, während die Pixel Matrix Faceplate für 89,99 US-Dollar angeboten wird. Der Versand der bestellten Faceplates soll Anfang Oktober 2026 beginnen.

JSAUX Faceplates im Überblick

Merkmal E-Ink Faceplate Pixel Matrix Faceplate
Displaygröße 5,83 Zoll 7 Zoll
Displaytyp E-Ink, monochrom RGB-Pixel-Matrix
Auflösung 640 × 480 Pixel 64 × 54 Pixel
Darstellung Statische Inhalte Bilder, GIFs und Echtzeitinhalte
Verbindung Bluetooth USB-C
Akku 500 mAh
App JSAUX E-INK APP JSAUX PIXEL APP
Montage Magnetisch Magnetisch
Preis 99,99 US-Dollar 89,99 US-Dollar
Verfügbarkeit Ab sofort bestellbar Ab sofort bestellbar
Versand Ab Anfang Oktober 2026 Ab Anfang Oktober 2026
SourcePressemitteilung JSAUX Gaming
Alex
Alex
Meine Leidenschaft für PC-Hardware begleitet mich seit meiner Jugend. Über viele Hardware-Generationen hinweg habe ich eigene Systeme aufgebaut, getestet und weiterentwickelt – später kamen auch Konsolen und Gaming-Equipment hinzu. Bei Game2Gether bin ich vielseitig unterwegs: von Hardware und Technik über Gaming und Reviews bis hin zu aktuellen News. Mein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf Hardware, wobei mich vor allem die Technik hinter den Produkten und deren praktischer Nutzen interessieren.
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