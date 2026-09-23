xTool Atomm: KI-Plattform soll Maker von der Idee bis zum fertigen Design begleiten

xTool hat ein umfassendes Upgrade seiner Plattform Atomm angekündigt. Die Plattform soll sich damit zu einer KI-gestützten Creation Suite für Maker entwickeln und den Weg von der ersten Idee bis zur produktionsfertigen Datei vereinfachen. Gleichzeitig startet das Atomm Creator Program mit einem Gesamtvolumen von mindestens 1 Million US-Dollar.

Von der Idee zur Ready-to-Make-Datei

Atomm richtet sich insbesondere an Maker, die Designs für das Laserschneiden, Gravieren und weitere Fertigungsverfahren erstellen möchten. Die Plattform kombiniert KI-gestützte Gestaltung, Bearbeitungsfunktionen, spezialisierte Kreativtools und Ressourcen für verschiedene Projekte.

Statt zwischen mehreren Programmen wechseln zu müssen, können Nutzer ihre Ideen direkt in Atomm beschreiben und anschließend per natürlicher Sprache weiterentwickeln. Die Plattform soll dabei nicht nur Bilder erzeugen, sondern auch komplexere Aufgaben wie das Aufteilen und Kombinieren von Designs oder die Strukturierung verschiedener Ebenen übernehmen. Anschließend lassen sich die Ergebnisse für die weitere Produktion vorbereiten.

KI-gestützte Werkzeuge für Maker

Ein Schwerpunkt des Updates liegt auf der Erstellung und Bearbeitung von Designs. Mit Atomm AI können Nutzer Bilder per Texteingabe generieren oder eigene Bilder hochladen und anschließend bearbeiten. Dabei stehen verschiedene Stilrichtungen wie Black Line Art, Pop Art, Gem Art oder Ink Pen Anime zur Verfügung.

Darüber hinaus bietet die Plattform Funktionen wie intelligente Hintergrundentfernung, Konturoptimierung, Vektorisierung, Ebenentrennung und Bilderkennung. Auch verschiedene Schriftarten und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für Branding- oder saisonale Projekte sind integriert.

Parametrische Modelle und spezialisierte Generatoren

Mit Structure Build soll sich auch die Erstellung komplexerer Strukturen vereinfachen lassen. Nutzer können beispielsweise beschreiben, welche Art von Schublade, Aufbewahrungsbox oder Dekoration sie erstellen möchten. Die KI soll daraus entsprechende Strukturdesigns mit Verbindungen und Schlitzen erzeugen.

Ergänzt wird die Plattform durch verschiedene spezialisierte Kreativtools und Generatoren. Dazu gehören unter anderem ein Halftone Maker, ein Generator für mehrschichtige Lasercut-Kunstwerke, ein Werkzeug für individuelle Bilderrahmen sowie ein AI 3D Model Generator, der aus flachen Fotos 3D-Modelle für Anwendungen wie Kristall- und Glasgravuren erstellen kann.

Vorschau vor der Produktion

Mit der Funktion Mockup & Preview First können Maker ihre Designs bereits vor der eigentlichen Herstellung visualisieren. So lässt sich beispielsweise überprüfen, wie ein Motiv auf einem T-Shirt, einer Tragetasche oder einem Kristall wirkt. Dadurch sollen unnötiger Materialverbrauch und kostspielige Fehlversuche reduziert werden.

Offenes Ökosystem für die Maker-Community

Atomm soll dabei nicht nur aus den offiziellen Werkzeugen von xTool bestehen. Die Plattform verfügt laut Hersteller über ein offenes Ökosystem mit mehr als 20 Generatoren von Drittentwicklern. Diese decken unterschiedliche Anwendungen ab, darunter saisonale Dekorationen, Windspiele und verschiedene Puzzle-Projekte.

Nach Angaben von xTool zählt die Atomm-Community mittlerweile rund 320.000 monatlich aktive Nutzer und mehr als 16.000 beitragende Creator. Insgesamt wurden demnach knapp 100.000 Projekte geteilt, die zu mehr als 2 Millionen validen Nutzungen geführt haben.

Atomm Creator Program mit 1 Million US-Dollar

Parallel zum Plattform-Upgrade startet das Atomm Creator Program. Dafür stellt xTool mindestens 1 Million US-Dollar bereit. Das Programm richtet sich unter anderem an Content Creator, Entwickler von Generatoren und Video Creator.

Content Creator können laut xTool unter anderem von Umsatzbeteiligungen, Provisionen auf Materialverkäufe von bis zu 30 Prozent sowie verschiedenen Task-Incentives profitieren. Entwickler von Generatoren erhalten Coin-Provisionen abhängig von der Nutzung ihrer Tools. Für Video Creator sind zusätzliche Boni für erfolgreiche Inhalte auf Plattformen wie YouTube, TikTok und Instagram vorgesehen.

„Atomm wurde aus einer einfachen Überzeugung heraus entwickelt: Eine Idee zu haben, sollte ausreichen, um mit dem Making zu beginnen“, erklärt der Projektleiter von Atomm. „Indem wir KI-Tools, Ready-to-Make-Inhalte und das Wissen von Creatorn zusammenbringen, möchten wir jedem dabei helfen, Vorstellungskraft in etwas Reales zu verwandeln.“

Verfügbarkeit

Das umfassende Upgrade von Atomm ist laut xTool seit dem 21. September 2026 offiziell verfügbar. Die Plattform soll damit einen stärker auf physische Fertigung ausgerichteten Ansatz verfolgen und KI-gestützte Gestaltung mit der praktischen Umsetzung für Lasergravur, Lasercutting und weitere Maker-Anwendungen verbinden.