Pünktlich zum Start des neuen Schuljahres erhält Die Sims 4 ein kostenloses Inhaltsupdate, das sich ganz den jüngsten Sims widmet. Kinder und Kleinkinder bekommen neue Kleidung, Frisuren und Gestaltungsmöglichkeiten für ihre eigenen Räume. Zusätzlich ziehen sieben neue Sims in die Galerie ein.

Neue Looks für den ersten Schultag

Mit dem Update stehen insgesamt sechs neue „Erstelle einen Sim“-Objekte zur Verfügung. Dazu gehört unter anderem eine neue Frisur mit Zopf und Pony. Außerdem wurden drei bereits vorhandene Frisuren so angepasst, dass sie nun auch von Kindern getragen werden können.

Für Kleinkinder kommen drei weitere „Erstelle einen Sim“-Objekte hinzu. Damit lassen sich die Looks der jüngsten Sims noch individueller gestalten. Wer schnell einen passenden Stil für den ersten Schultag zusammenstellen möchte, kann außerdem auf sechs neue vorgefertigte Looks zurückgreifen.

Neue Räume für Kinder

Auch beim Einrichten der Kinderzimmer gibt es neue Möglichkeiten. Acht neue Bau-/Kauf-Modus-Objekte für Kinder erweitern das Basisspiel und ermöglichen Räume, die stärker auf die Interessen und Hobbys der jungen Sims zugeschnitten werden können.

Ob Schlafzimmer, gemütliche Rückzugsecke oder ein Platz für die Hausaufgaben – die neuen Objekte sollen mehr Möglichkeiten bieten, den persönlichen Stil der Kinder auch in deren Umgebung widerzuspiegeln. Zusätzlich steht ein neues gestaltetes Zimmer im Basisspiel zur Verfügung.

Sieben neue Sims für die Galerie

Neben den neuen Kleidungs- und Bauoptionen bringt das Update auch neue Charaktere in die Galerie. Insgesamt sieben Sims stehen dort zur Verfügung: vier Kinder, zwei Kleinkinder und eine Seniorin.

Welche Rolle die ältere Simin in den Familiengeschichten übernimmt, bleibt dabei den Spielerinnen und Spielern überlassen. Sie kann beispielsweise als Großmutter, Tante, Nachbarschaftshilfe oder Betreuungsperson in die eigene Welt integriert werden. Die neuen Sims können direkt ins Spiel übernommen und ihre vorgefertigten Looks anschließend individuell angepasst werden.

Das kostenlose Inhaltsupdate für Die Sims 4 ist ab sofort verfügbar und bringt damit neue Möglichkeiten für die jüngsten Bewohner der Spielwelt. Wer seine Sims passend zum neuen Schuljahr einkleiden oder deren Zimmer umgestalten möchte, kann direkt mit den neuen Inhalten loslegen.