8BitDo erweitert sein Controller-Angebot um eine neue Farbvariante des Ultimate 3 Controller für XBOX. Die Sonderedition „Lavender Dusk“ ist ab sofort in Europa erhältlich. Der offiziell von XBOX lizenzierte Controller richtet sich an Spieler, die neben umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten auch auf magnetische Sensoren und eine komfortable Ladelösung setzen.

TMR-Joysticks mit einstellbarem Widerstand

Im Mittelpunkt des 8BitDo Ultimate 3 stehen die neuen TMR-Joysticks. Die Tunnel-Magnetoresistance-Sensoren sollen eine präzise und langlebige Steuerung ohne klassische mechanische Kontakte ermöglichen. Über den integrierten Force Ring lässt sich der Widerstand der Analogsticks direkt am Controller anpassen.

Je nach gewünschtem Spielgefühl kann der Widerstand leichter oder stärker eingestellt werden. Für schnelle Bewegungen soll sich damit ein geringerer Widerstand anbieten, während ein höherer Widerstand beispielsweise bei präzisen Eingaben zum Einsatz kommen kann. Für die Verarbeitung der Eingaben setzt 8BitDo auf einen 216-MHz-Prozessor und einen 12-Bit-ADC.

Hall-Effect-Trigger und zusätzliche Tasten

Auch die Trigger arbeiten mit kontaktlosen Hall-Effect-Sensoren. Dadurch sollen die Eingaben gleichmäßig und verschleißarm erfolgen. Zusätzlich verfügen die Trigger über zweistufige physische Trigger-Stops, die kürzere Betätigungswege für schnelle Eingaben ermöglichen.

Bei den Bedienelementen bietet der Ultimate 3 neben zwei rückseitigen Paddle-Tasten zusätzliche L4- und R4-Bumper. Die zusätzlichen Tasten können für häufig benötigte Aktionen genutzt und über die Software individuell belegt werden.

Controller lädt kabellos über die Dockingstation

Eine weitere Besonderheit ist die mitgelieferte Wireless Charging Dock. Der Controller wird magnetisch in der Ladestation positioniert und lädt dort kontaktlos. Gleichzeitig soll sich der Ultimate 3 beim Einsetzen automatisch ausschalten. Wird er aus der Dockingstation genommen, schaltet er sich wieder ein und verbindet sich erneut.

Drei Verbindungsarten und bis zu 1.000 Hz Polling Rate

Für die Verbindung mit XBOX-Konsolen und Windows-PCs unterstützt der Controller eine 2,4-GHz-Funkverbindung sowie eine kabelgebundene Verbindung über USB-C. Auf dem PC wird dabei eine Polling Rate von bis zu 1.000 Hz unterstützt. Für mobile Geräte steht zusätzlich Bluetooth zur Verfügung.

Die Anpassung der Tastenbelegung und verschiedener Controller-Einstellungen erfolgt über die 8BitDo Ultimate Software X für XBOX und PC beziehungsweise die Ultimate Software V2 für mobile Geräte. Unter anderem lassen sich Tastenbelegungen, Totzonen der Sticks und Trigger, Vibrationsprofile sowie Bewegungssteuerung konfigurieren.

6-Achsen-Bewegungssteuerung

Für kompatible PC-Anwendungen bietet der Ultimate 3 außerdem eine integrierte 6-Achsen-Bewegungssteuerung. Diese kann im 2,4-GHz-Modus genutzt und über die 8BitDo Ultimate Software X angepasst werden. Damit lassen sich beispielsweise Bewegungssteuerung und bewegungsbasierte Zielmechaniken konfigurieren.

Lavender Dusk ab sofort in Europa erhältlich

Die neue „Lavender Dusk“-Edition des 8BitDo Ultimate 3 Controller für XBOX ist ab sofort bei großen europäischen Händlern und Online-Shops erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 89,99 Euro. Der Controller ist offiziell für XBOX lizenziert und kann außerdem mit Windows-PCs sowie mobilen Geräten verwendet werden.

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8BitDo Ultimate 3 im Überblick