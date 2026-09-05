Zu Besuch bei Oro Interactive auf der Gamescom 2026 – Partyspiele im Fokus

Im Rahmen der gamescom 2026 haben uns die Publisher von Oro Interactive ihr aktuelles Portfolio vorgestellt. Der Fokus liegt dabei klar auf spaßigen Abenden mit Freunden. Wir verraten euch, welche Spiele ihr euch genauer anschauen solltet.

Super Battle Golf

Der erste Titel, der uns präsentiert wurde, war das im Februar 2026 erschienene Super Battle Golf vom Entwicklerstudio Brimstone. Dabei handelt es sich, wie der Name bereits vermuten lässt, um ein Online-Golfspiel für bis zu acht Spieler. Super Battle Golf hat jedoch ein Feature, das es von anderen Genrevertretern abhebt: Ihr könnt eure Mitspieler gezielt sabotieren.

Während man sich auf einem der 63 Kurse von Loch zu Loch arbeitet, kann man unterwegs allerhand Power-ups finden, ähnlich wie bei Mario Kart. Dabei kann es sich um simple Vorteile wie einen Lauf-Boost handeln, aber auch um Sprengsätze, Pistolen oder sogar ein Golf-Cart. Eure Golfer lassen sich zudem durch zahlreiche Outfits individualisieren und anpassen.

Seit seinem Release hat sich Super Battle Golf bereits über zwei Millionen Mal verkauft und war vor allem zum Start ein viraler Hit auf YouTube und Twitch.

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Roadside Research

Wesentlich entspannter geht es bei Roadside Research zu – dem etwas anderen Markt-Simulator. Im Spiel des Entwicklerstudios Cybernetic Walrus schlüpfen wir in die Rolle von Aliens, die auf die Erde gekommen sind, um die Menschheit zu studieren. Und wo könnte man das besser als an einer abgelegenen Tankstelle?

Das Spiel startet zunächst wie jeder andere Simulator dieser Art. Wir kaufen Regale und Waren und platzieren diese in der Ladenfläche. Wenn der Tag beginnt, bedienen wir sowohl die Kunden im Laden als auch diejenigen an der Zapfsäule. Parallel müssen wir jedoch auf verschiedene Weise DNA-Informationen sammeln, die wir anschließend gegen Forschungspunkte und besondere Alientechnologie eintauschen können.

Diese sorgt dann etwa dafür, dass die Kunden in unserem Laden zufriedener und gieriger werden. Doch Vorsicht: Stellen wir zu viel Alientechnologie auf, ziehen wir die Aufmerksamkeit auf uns und Agenten erscheinen, um uns zu finden. Es gilt also, die richtige Balance zu finden.

Auch Roadside Research ist seit Februar 2026 verfügbar und hat erst in diesem Monat mit dem Abduction Update seine nächste Content-Welle erhalten.

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Machine Party

Der derzeit jüngste Titel im Portfolio, das uns auf der gamescom präsentiert wurde, ist das im Juli 2026 erschienene Machine Party. Der Titel wurde von Mike Klubnika und Gdeavid entwickelt. Darin nehmen wir, ähnlich wie bei Mario Party oder anderen Genrevertretern, mit bis zu drei Freunden an einer Reihe kompetitiver Minispiele teil.

In diesen Minispielen geht es jedoch deutlich brutaler zu. So müssen wir etwa vor einem Mähdrescher davonlaufen, bevor dieser uns erwischt, oder durch einen Hinderniskurs laufen, während einer der Mitspieler am anderen Ende mit einem Scharfschützengewehr wartet und uns am Weiterkommen hindern soll.

Insgesamt 15 dieser Minispiele bietet Machine Party derzeit. Untermalt wird das ebenso brutale wie ungewöhnliche Gameplay von einem Soundtrack von Alex Peipman. Dank des im August erschienenen Updates lässt sich das Spiel außerdem nicht länger nur online spielen, sondern unterstützt nun auch Couch-Co-op.

Machine Party erfreut sich aktuell großer Beliebtheit. Seit seinem Release am 30. Juli 2026 hat sich das Spiel bereits mehr als eine Million Mal verkauft.

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Fazit

Der Katalog von Oro Interactive hat einen klaren Multiplayer-Fokus und bietet äußerst unterhaltsame Spiele. Wir haben alle drei Titel angezockt und können sie definitiv für lustige Abende mit Freunden weiterempfehlen. Es bleibt spannend, welche nächste Multiplayer-Perle Oro Interactive gemeinsam mit den Entwicklerteams hervorzaubert.