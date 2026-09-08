Nintendo hat den Veröffentlichungstermin für The Legend of Zelda: Ocarina of Time bestätigt. Die modernisierte Neuauflage des Nintendo-64-Klassikers erscheint am 5. November 2026 für Nintendo Switch 2. Im Rahmen der aktuellen Jubiläumspräsentation gab es außerdem neues Gameplay zu sehen, das einige der Neuerungen genauer zeigt.

Bei der Neuauflage verfolgt Nintendo offenbar einen eher behutsamen Ansatz. Statt das ursprüngliche Abenteuer komplett neu zu gestalten, bleibt die grundlegende Struktur von Ocarina of Time erhalten. Hyrule, die bekannten Dungeons und die Geschichte rund um Link bleiben damit vertraut, wurden technisch und spielerisch aber an die aktuelle Generation angepasst.

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Mehr Bewegungsfreiheit für Link

Eine der auffälligsten Änderungen betrifft die Steuerung. Link kann im Remake erstmals auf Knopfdruck springen. Im ursprünglichen Nintendo-64-Abenteuer war dies noch automatisch gelöst: Bewegte sich Link auf eine Kante zu, sprang er selbstständig. Die neue Möglichkeit dürfte vor allem bei der Erkundung und in bestimmten Spielsituationen für mehr Kontrolle sorgen.

Auch die Spielwelt wurde an einigen Stellen überarbeitet. Gebäude und bestimmte Bereiche können nun nahtloser miteinander verbunden sein, wodurch einige der ursprünglichen Übergänge wegfallen. Komplett auf Ladeübergänge verzichtet Nintendo jedoch nicht. Bei wichtigen Schauplätzen wie dem Deku-Baum oder der Hyrule-Ebene bleiben sie offenbar bewusst bestehen.

Optisch fällt die Überarbeitung natürlich besonders deutlich aus. Charaktermodelle und Umgebungen wurden neu gestaltet und bieten wesentlich mehr Details als noch im 1998 veröffentlichten Original. Gleichzeitig bleibt die Gestaltung eng an der Vorlage orientiert, sodass bekannte Orte und Figuren weiterhin klar wiederzuerkennen sind.

Die Okarina wird interaktiver

Eine ungewöhnliche Neuerung gibt es bei der Okarina. Das Instrument ist seit jeher ein wichtiger Bestandteil des Abenteuers, wird in der Neuauflage aber offenbar noch stärker in die Interaktion eingebunden.

Spieler sollen Melodien künftig sogar selbst summen können. Nintendo möchte die eigene Stimme damit offenbar direkt in das Gameplay einbinden. Zusätzlich soll eine echte Okarina als Zubehör angeboten werden, die für diese Funktion genutzt werden kann. Wie genau die Erkennung funktioniert und welche Möglichkeiten das Zubehör darüber hinaus bietet, ist noch nicht bekannt.

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Zelda-Sonderedition der Switch 2 erscheint vorher

Wer Ocarina of Time direkt auf einer passenden Konsole spielen möchte, bekommt zum 40. Jubiläum von The Legend of Zelda die passende Gelegenheit. Nintendo bringt am 29. Oktober 2026 eine Nintendo Switch 2 – The Legend of Zelda – 40th Anniversary Edition auf den Markt.

Die Sonderedition setzt auf ein spezielles Zelda-Design für Konsole, Joy-Con 2 und Dock. Passend dazu erscheinen am selben Tag ein Nintendo Switch 2 Pro Controller – The Legend of Zelda – 40th Anniversary Edition inklusive Aufsteller sowie eine Nintendo Switch 2-Tasche mit passender Schutzfolie.

Allerdings sollte man beim Kauf der Sonderedition einen wichtigen Punkt beachten: Ocarina of Time liegt der Konsole nicht bei. Das Spiel muss separat erworben werden und erscheint erst am 5. November 2026.

Rückkehr eines Zelda-Klassikers

Das ursprüngliche The Legend of Zelda: Ocarina of Time gilt bis heute als eines der einflussreichsten Spiele der Reihe und prägte zahlreiche Elemente moderner 3D-Action-Adventures. Die Neuauflage versucht nun, dieses Fundament zu bewahren und gleichzeitig bei Grafik, Steuerung und Komfort deutlich nachzubessern.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint am 5. November 2026 für Nintendo Switch 2. Die passende Zelda-Sonderedition der Konsole steht bereits ab dem 29. Oktober bereit.