Fans physischer Spiele sollten sich beeilen: Die Vorbestellphase für die nummerierte Prize Fighter: Heavyweight Edition auf PlayStation 5 endet bereits in wenigen Tagen. Noch bis zum 4. Oktober 2026 um 23:59 Uhr ET kann die physische Edition exklusiv über Limited Run Games vorbestellt werden.

SEGA-CD-Klassiker kehrt zurück

Das ursprünglich von Digital Pictures entwickelte Prize Fighter versetzt Spieler direkt in die Rolle eines aufstrebenden Boxers, der sich seinen Weg durch die Ränge bis zum Schwergewichtstitel erkämpfen muss. Die Heavyweight Edition wurde grundlegend überarbeitet und bringt den Full-Motion-Video-Klassiker mit mehreren Verbesserungen zurück.

Dazu gehören überarbeitetes 4K-Videomaterial, flüssigere Gameplay-Mechaniken, verschiedene Quality-of-Life-Verbesserungen und zusätzliches Bonusmaterial. Damit soll der Klassiker auch auf modernen Plattformen wieder für ein zeitgemäßes Spielerlebnis sorgen.

Nummerierte physische Edition für PS5

Limited Run Games veröffentlicht die Neuauflage als exklusive, nummerierte physische Edition für PlayStation 5. Zum Lieferumfang gehören ein nummeriertes Spiele-Case, hochauflösendes Cover-Artwork, die Spieldisc sowie ein achtseitiges Booklet. Der Preis liegt bei 29,99 US-Dollar, bzw. 33,95 Euro.

Vorbestellung endet am 4. Oktober

Die Vorbestellungen für Prize Fighter: Heavyweight Edition laufen bereits seit dem 1. September 2026. Lange Zeit bleibt dafür allerdings nicht mehr: Das Bestellfenster schließt am 4. Oktober 2026 um 23:59 Uhr ET, was dem 5. Oktober um 03:59 Uhr UTC entspricht.

Wer sich die nummerierte PS5-Edition sichern möchte, hat damit nur noch wenige Tage Zeit. Die Vorbestellung ist ausschließlich über Limited Run Games möglich.

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