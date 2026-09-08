Nintendo Switch 2: Zelda-Sonderedition zum 40. Jubiläum angekündigt

Nintendo feiert 40 Jahre The Legend of Zelda mit einer besonderen Nintendo Switch 2. Die „The Legend of Zelda – 40th Anniversary Edition“ erscheint am 29. Oktober 2026 und wird von passendem Zubehör begleitet. Vier Jahrzehnte Hyrule wollen gefeiert werden und Nintendo lässt sich das 40. Jubiläum von The Legend of Zelda nicht entgehen. Im Rahmen der heutigen The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct hat Nintendo eine speziell gestaltete Nintendo Switch 2 angekündigt. Die erste Sonderedition der Switch 2 erscheint am 29. Oktober 2026 und setzt dabei auf ein auffälliges Design rund um das ikonische Triforce-Symbol.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Nintendo Switch 2 im Zelda-Design

Die Sonderedition basiert technisch auf der regulären Nintendo Switch 2, erhält allerdings ein umfassend angepasstes Äußeres. Sowohl die Konsole als auch die Joy-Con 2 und das Dock greifen das Design von The Legend of Zelda auf. Besonders prominent ist das Triforce-Motiv, das sich unter anderem auf der Rückseite der Konsole, dem Nintendo Switch 2 Dock und den Joy-Con 2 wiederfindet. Die Gestaltung kombiniert dabei dunkle Elemente mit goldenen und grünen Akzenten und macht die Konsole damit deutlich als Zelda-Sonderedition erkennbar.

Zum Lieferumfang gehören neben der speziell gestalteten Nintendo Switch 2 auch die passenden Joy-Con 2 inklusive Handschlaufen, das entsprechende Dock, Joy-Con 2 Grip, Netzteil, USB-C-Ladekabel und HDMI-Kabel. Allerdings gibt es einen kleinen Haken: Ein Spiel liegt der Sonderedition nicht bei. Wer die Konsole passend zum Jubiläum mit dem ebenfalls angekündigten The Legend of Zelda: Ocarina of Time nutzen möchte, muss das Spiel separat erwerben. Das Remake erscheint am 5. November 2026 und damit eine Woche nach der Sonderedition.

Passendes Zubehör für Zelda-Fans

Nintendo belässt es nicht bei der Konsole. Ebenfalls am 29. Oktober 2026 erscheinen weitere Produkte im passenden Jubiläumsdesign. Der Nintendo Switch 2 Pro Controller – The Legend of Zelda – 40th Anniversary Edition übernimmt ebenfalls das Jubiläumsdesign und ergänzt damit die Sonderedition der Konsole. Zusätzlich wird der Controller zusammen mit einem passenden Aufsteller angeboten. Für unterwegs gibt es außerdem die Nintendo Switch 2-Tasche – The Legend of Zelda – 40th Anniversary Edition. Der Transportkoffer kommt zusammen mit einer passenden Schutzfolie für den Bildschirm und greift ebenfalls das Design der Jubiläumsprodukte auf. Damit können Fans nicht nur ihre Konsole, sondern auch das passende Zubehör im Zelda-Look zusammenstellen.

Preise und Veröffentlichung

Eine breite Auswahl an Artikeln zum 40. Jubiläum von The Legend of Zelda erscheint am 29. Oktober 2026. Dazu gehören:

Nintendo Switch 2 – The Legend of Zelda – 40th Anniversary Edition

Nintendo Switch 2 Pro Controller – The Legend of Zelda – 40th Anniversary Edition + Aufsteller

Nintendo Switch 2-Tasche – The Legend of Zelda – 40th Anniversary Edition + Schutzfolie

Für Europa beziehungsweise Deutschland sind die konkreten Preise derzeit noch nicht bekannt. Fest steht dagegen der Veröffentlichungstermin der Jubiläums-Hardware: 29. Oktober 2026. Das passende The Legend of Zelda: Ocarina of Time folgt am 5. November 2026.

Damit bringt Nintendo die Jubiläums-Hardware genau eine Woche vor dem großen Comeback von Ocarina of Time auf den Markt. Für Zelda-Fans dürfte der Oktober damit ziemlich teuer werden.