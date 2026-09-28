Die Hölle kommt auf die Schlachtfelder von World of Tanks. Mit dem neuen Battle-Pass-Special: DOOM trifft das legendäre Universum der Shooter-Reihe auf die Panzer-Action von Wargaming. Das zeitlich begrenzte Event läuft vom 1. bis zum 11. Oktober 2026 und bringt neue Kommandanten, thematische Anpassungen und einen besonderen Collector-Panzer ins Spiel.

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Fünf DOOM-Charaktere als Kommandanten

Im Mittelpunkt des Battle-Pass-Specials stehen fünf bekannte Charaktere aus verschiedenen Epochen der DOOM-Reihe. Neben dem ikonischen Protagonisten in zwei Versionen – dem klassischen Doomguy im Stil der frühen 90er-Jahre und dem modernen Doom Slayer – sind auch Samuel Hayden, Commander Thira und The Betrayer mit dabei.

The Betrayer und der Doom Slayer gehören zu den Basisbelohnungen und verfügen über keine Perks. Für zusätzliche Authentizität sorgen die Original-Synchronsprecher der jeweiligen DOOM-Charaktere. Beim klassischen Doomguy kommen außerdem die charakteristischen Sounds aus dem ursprünglichen Spiel zum Einsatz.

FV225 Collector mit „FV225 Mk. BFG“-Style

Als besonderes Highlight wartet der FV225 Collector auf die Tanker. Der britische schwere Doppelrohrpanzer erhält mit dem „FV225 Mk. BFG“ einen exklusiven 3D-Style, der optisch an die Waffen und das Design des DOOM-Universums angelehnt ist.

Auch spielerisch greift der Panzer das Thema auf: Seine Doppelkanonen funktionieren nach dem Prinzip der erforschbaren britischen schweren Doppelrohrpanzer. Damit bringt der FV225 eine entsprechend hohe Feuerkraft auf das Schlachtfeld.

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DOOM-Anpassungen für die Garage

Neben den Kommandanten und dem FV225 können Spieler zahlreiche weitere Anpassungsgegenstände rund um DOOM freischalten. Dazu gehören zwei spezielle 3D-Stile, die jeweils unterschiedliche Epochen der Reihe aufgreifen.

Doomguy’s Keepsakes: inspiriert vom klassischen DOOM mit DOOM-Ornament, Chaingun, klassischem HUD, Dämonen-Entsorgungsset und Marine-Stash.

Fight Like Hell: angelehnt an die moderne DOOM-Trilogie mit BFG9000, UAC-Raketenwerfer, Cacodemon, Slayer-Stash und Slayer-Anzug.

Ergänzt wird die Sammlung durch weitere 2D-Stile wie „Praetor“, „Maykr“ und „The Dark Ages“. Zudem können die Lieblingsfahrzeuge mit der legendären DOOM-Inschrift „IDDQD“ versehen werden.

DOOM-Soundtrack begleitet das Battle Pass Special

Auch akustisch soll das Crossover für DOOM-Atmosphäre sorgen. Die Benutzeroberfläche des Battle-Pass-Specials wird vom legendären DOOM-Soundtrack begleitet. Zusätzlich stehen thematische Pakete und spezielle Kampfmissionen bereit, über die weitere Belohnungen freigeschaltet werden können.

Das Battle-Pass-Special: DOOM ist vom 1. bis zum 11. Oktober 2026 in World of Tanks verfügbar. Weitere Informationen zum Event gibt es auf der offiziellen Webseite von World of Tanks: Battle-Pass-Special: DOOM