Eine eisige Apokalypse steht bevor: Die story-basierte Survival-Sandbox Permafrost von Toplitz Productions öffnet am 9. Oktober 2026 ihre Tore zum Early Access. In der vollständig von Schnee und Eis bedeckten Welt müssen Spieler nicht nur mit extremen Bedingungen kämpfen, sondern gleichzeitig den Geheimnissen hinter dem Untergang der Zivilisation auf den Grund gehen.

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Story-Trailer zeigt den Untergang der Zivilisation

Entwickelt von SpaceRocket Games und veröffentlicht von Toplitz Productions, erzählt Permafrost eine Geschichte über das Überleben nach einer globalen Katastrophe. Ein neuer Story-Trailer gibt nun einen Einblick in die Ereignisse, die aus der Erde eine eisige Einöde gemacht haben.

Im Mittelpunkt steht die Hauptfigur Rook. Nach Beginn der Katastrophe macht sich Rook auf die Suche nach dem Freund Icarus. Gleichzeitig gilt es, das Geheimnis des gesplitterten Mondes zu entschlüsseln und herauszufinden, wie die Menschheit eine Zukunft haben kann.

Allein oder gemeinsam ums Überleben kämpfen

Die verschneite Welt von Permafrost stellt die Spieler vor zahlreiche Herausforderungen. Wer sich allein in die eisige Wildnis wagt, bekommt dabei Unterstützung von einem treuen Hundebegleiter. Alternativ lässt sich das Survival-Abenteuer gemeinsam mit anderen Spielern erleben.

Der kooperative Mehrspielermodus unterstützt dabei Teams mit bis zu vier Spielern. Gemeinsam gilt es, Ressourcen zu sammeln, die lebensfeindliche Umgebung zu überstehen und die Geschichte rund um den gesplitterten Mond weiter zu verfolgen.

Permafrost startet am 9. Oktober

Permafrost erscheint am 9. Oktober 2026 für den PC im Early Access. Der Titel wird über Steam, GOG und den Epic Games Store erhältlich sein.

Weitere Informationen zum Spiel gibt es auf den jeweiligen Store-Seiten. Neuigkeiten zu Permafrost und weiteren Spielen von Toplitz Productions gibt es außerdem im offiziellen Discord-Server.