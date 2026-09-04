UREVO nutzt die IFA 2026 in Berlin, um sich breiter aufzustellen. Der bisher vor allem für Walking Pads und kompakte Laufbänder bekannte Hersteller entwickelt sich zunehmend zu einem Anbieter für ganzheitliches Smart Wellness. Im Mittelpunkt steht dabei der neue UREVO Wellness Hub, der Daten aus Schlaf, Bewegung, Training und Regeneration zusammenführen soll.

Gleichzeitig zeigt UREVO auf der Messe zahlreiche neue Produkte. Neben dem CyberPad 3 und dem neuen FoldiMix 5L Pro gehört vor allem die neue Power-Serie zu den größeren Neuheiten. Mit PowerPad, PowerPro, PowerUltra und PowerBench möchte UREVO auch das digitale Krafttraining stärker in den Alltag integrieren.

UREVO will mehr als Fitnessgeräte bieten

Die Entwicklung lässt sich bereits am bisherigen Portfolio erkennen. Während Walking Pads und Laufbänder weiterhin einen wichtigen Teil des Angebots ausmachen, erweitert UREVO seine Produktwelt zunehmend um Lösungen für Schlaf, Regeneration, Gesundheit und Krafttraining.

Die grundlegende Idee beschreibt UREVO mit dem eigenen Leitgedanken „Achieve More with Less“. Smart Wellness soll sich möglichst unkompliziert in den Alltag integrieren lassen, ohne dass dafür ein klassisches Fitnessstudio oder große Trainingsflächen notwendig sind.

Auf der IFA 2026 wird diese Entwicklung nun unter einem gemeinsamen Dach präsentiert: dem UREVO Wellness Hub.

UREVO Wellness Hub: Wenn Gesundheitsdaten zu Empfehlungen werden

Der UREVO Wellness Hub bildet das Zentrum des neuen Ökosystems. Die Plattform ist als Weiterentwicklung der UREVO-App gedacht und soll unterschiedliche Gesundheits- und Aktivitätsdaten an einem zentralen Ort zusammenführen. Dazu gehören unter anderem Informationen zu Schlaf, Bewegung, Ausdauer, Training und Regeneration. Mithilfe KI-gestützter Analysen soll der aktuelle Zustand des Nutzers bewertet und verständlich dargestellt werden. Eine zentrale Rolle spielt dabei der sogenannte Energy Score.

Der Energy Score soll Bewegung, Schlaf und Erholung in einer übersichtlichen Kennzahl zusammenfassen. Anstatt lediglich einzelne Messwerte anzuzeigen, möchte UREVO daraus konkrete Empfehlungen ableiten. Ist der Energy Score beispielsweise hoch, kann der Wellness Hub eine Cardio- oder Krafttrainingseinheit empfehlen. Bei einem niedrigeren Wert stehen dagegen Erholung, Regeneration oder Meditation im Vordergrund. Wird ein Training vorgeschlagen, soll sich das passende Programm direkt auf einem kompatiblen UREVO-Gerät starten lassen.

Damit verfolgt UREVO einen Ansatz, bei dem nicht mehr das einzelne Fitnessgerät im Mittelpunkt steht. Stattdessen sollen verschiedene Geräte gemeinsam auf den aktuellen Zustand des Nutzers reagieren.

Vier Erlebniswelten auf der IFA 2026

Auf der IFA wird dieses Konzept in vier unterschiedliche Lifestyle-Bereiche übersetzt. UREVO strukturiert seinen Messestand dabei entlang eines kompletten Tagesablaufs – von Schlaf und Arbeit über Training bis hin zur anschließenden Regeneration.

AI Bio-Recovery Oasis

In der AI Bio-Recovery Oasis stehen Schlaf und Regeneration im Mittelpunkt. Hier zeigt UREVO unter anderem das AI Sleep Pillow sowie die Recovery Boots. Das AI Sleep Pillow soll dabei deutlich mehr sein als ein klassisches Kissen. UREVO integriert unter anderem Schlaftracking, eine Pre-Sleep-Nackenmassage und KI-gestützte Schnarchkorrektur. Hinzu kommt ein Schutz gegen Hausstaubmilben.

Die Recovery Boots richten sich dagegen vor allem an die Regeneration nach körperlicher Belastung und sollen beispielsweise nach Trainingseinheiten zum Einsatz kommen.

AI Work-Walk Station

Die zweite Erlebniswelt widmet sich dem Thema Bewegung während der Arbeit. Mit der AI Work-Walk Station zeigt UREVO, wie sich ein Walking Pad mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch kombinieren lässt. Im Mittelpunkt steht dabei das CyberPad for Office. Das kompakte Under-Desk-Laufband soll Bewegung in den Büro- oder Homeoffice-Alltag integrieren, ohne dass dafür eine klassische Trainingseinheit notwendig ist.

Für zusätzliche Unterhaltung sorgt auf dem Messestand eine interaktive Challenge, bei der Besucher selbst aktiv werden und Preise gewinnen können.

AI Flexible Cardio Space

Mit der AI Flexible Cardio Space zeigt UREVO seine Vorstellung eines möglichst flexiblen Heimtrainings. Im Mittelpunkt steht das FoldiMix 5L Pro. Das Konzept des Laufbands ist auf unterschiedliche Trainingssituationen ausgelegt. Werden die Handläufe eingeklappt, kann das Gerät als Walking Pad genutzt werden. Ausgeklappt steht dagegen ein klassisches Laufband für intensiveres Training zur Verfügung.

Technisch setzt das FoldiMix 5L Pro unter anderem auf zwei bürstenlose Motoren und eine automatische Steigungsverstellung. Die Steigung reicht von 0 bis 9 Prozent, die maximale Geschwindigkeit liegt laut UREVO bei 13,4 km/h. Die Lauffläche misst 40 × 120 cm, während das Gerät für Nutzer bis 120 kg ausgelegt ist. Mit einer zusammengeklappten Höhe von lediglich 14 cm soll das Laufband zudem besonders platzsparend untergebracht werden können.

AI Power Studio

Die wohl interessanteste Erweiterung des bisherigen Portfolios findet sich im AI Power Studio. Hier zeigt UREVO erstmals seine neue Power-Serie mit digitalen Kabelzug- und Krafttrainingssystemen.

Die verschiedenen Modelle verfolgen dabei unterschiedliche Konzepte. Vom besonders flachen Krafttrainer bis zur umfangreich ausgestatteten Trainingsbank reicht die Palette.

Modell Konzept Ausgang Besonderheiten PowerPad Dual-Kabel-Trainer 30 kg × 2 Push, Pull & Squat; nur 5,5 cm hoch; 75 × 35 × 5,5 cm PowerPro Einarmiger Kabeltrainer 50 kg Wandmontage, 2,1-Zoll-LCD, Bluetooth, verschiedene Trainingsmodi PowerUltra Dual-Arm-Kabeltrainer 40 kg × 2 Akku, Wand- oder Bodenmontage, 4.000 mAh PowerBench Verstellbare Trainingsbank 40 kg × 2 Verstellbare Rückenlehne, zwei Schwenkarme, Akku, 4.000 mAh

Allen gemeinsam ist die Idee, digitales Krafttraining möglichst platzsparend in die eigenen vier Wände zu integrieren. Während klassische Kabelzugstationen häufig einen festen Trainingsbereich benötigen, sollen die UREVO-Lösungen je nach Modell an der Wand montiert, freistehend oder besonders kompakt verstaut werden können.

Das PowerPad geht dabei besonders weit in Richtung platzsparendes Training. Die Plattform ist lediglich 5,5 cm hoch und kombiniert zwei Kabelzüge mit einem maximalen Widerstand von 30 kg pro Seite. Neben Zugübungen sollen damit auch Push- und Squat-Übungen möglich sein.

Das PowerPro setzt dagegen auf einen einzelnen digitalen Kabelzug mit bis zu 50 kg Ausgangsleistung. Das System wird an der Wand montiert und verfügt über ein 2,1-Zoll-LCD sowie Bluetooth-Steuerung.

Mit dem PowerUltra bietet UREVO eine größere Dual-Arm-Lösung. Die beiden Arme liefern jeweils bis zu 40 kg und können sowohl an der Wand als auch freistehend eingesetzt werden. Dank des integrierten 4.000-mAh-Akkus soll keine permanente Stromversorgung notwendig sein.

Das umfangreichste Konzept stellt schließlich die PowerBench dar. Die Trainingsbank kombiniert eine verstellbare Rückenlehne mit zwei Schwenkarmen und ermöglicht Training im Sitzen, Liegen und Stehen. Auch hier setzt UREVO auf einen integrierten Akku.

CyberPad 3: Walking Pad folgt dem eigenen Tempo

Neben der neuen Power-Serie gehört das CyberPad 3 zu den zentralen Produktneuheiten der IFA 2026. Das neue Walking Pad soll vor allem das bisherige Konzept der CyberPad-Reihe weiterentwickeln.

Eine Besonderheit ist die WalkFree Auto Speed Control. Statt eine feste Geschwindigkeit vorzugeben, soll das CyberPad 3 das Tempo des Nutzers erkennen und automatisch daran anpassen. Dadurch kann das Gerät insbesondere beim Arbeiten am Schreibtisch oder bei alltäglichen Aktivitäten ein natürlicheres Gehen ermöglichen.

Zusätzlich bietet das CyberPad 3 eine elektrische Steigungsverstellung von 0 bis 15 Prozent. Die maximale Geschwindigkeit liegt bei 6 km/h, die Lauffläche misst 42 × 100 cm. Mit einer Höhe von lediglich 11 cm soll sich das Gerät zudem möglichst unauffällig in Wohn- und Arbeitsumgebungen integrieren lassen.

Vom Walking Pad zum kompletten Fitness-Ökosystem

Das CyberPad 3 steht dabei exemplarisch für UREVOS bisherige Stärke: kompakte Trainingsgeräte, die sich auch in kleineren Wohnungen oder im Büro einsetzen lassen. Die aktuelle Produktpalette reicht inzwischen allerdings deutlich darüber hinaus.

Mit dem FoldiMix 5L Pro befindet sich ein flexibles Laufband im Portfolio, das Walking und Running miteinander verbindet. Ergänzt wird die Cardio-Sparte durch weitere kompakte Modelle wie SpaceWalk 5L, SpaceWalk E4W, Strol 2E Pro und Strol 2E.

Auch die CyberPad-Familie wird mit unterschiedlichen Einsatzszenarien positioniert. Während das CyberPad for Office auf Bewegung während der Arbeit ausgelegt ist, soll das CyberPad 3 mit automatischer Geschwindigkeitsanpassung einen weiteren Schritt in Richtung selbstständiger Trainingssteuerung machen.

Vibrationstraining und Regeneration

Ein weiterer Bereich des erweiterten UREVO-Portfolios ist die Regeneration. Neben den bereits bekannten Recovery Boots und dem Relax Massager zeigt UREVO mit dem VibrPad eine kompakte Vibrationsplattform.

Das VibrPad ist mit einem Gewicht von 10,6 kg vergleichsweise leicht und misst 55 × 35 × 11 cm. Die Plattform unterstützt 30 Intensitätsstufen sowie vier Modi: Standard, Gradual, Pulse und Mixed. Die maximale Belastung gibt UREVO mit 150 kg an.

Damit richtet sich das VibrPad vor allem an Nutzer, die Vibrationstraining und Bewegung in den Alltag integrieren möchten, ohne dafür ein großes Fitnessgerät aufstellen zu müssen.

AI Power Ring und AI Sleep Pillow: UREVO erweitert das Portfolio um Wearables

Besonders deutlich wird der strategische Wandel bei den neuen Produktkategorien. Mit dem AI Power Ring präsentiert UREVO ein Smart-Ring-Konzept, das verschiedene Gesundheits- und Fitnessdaten erfassen soll. Genannt werden unter anderem Herzfrequenzvariabilität, Schlaf, Körpertemperatur, Blutsauerstoff, Fitnessdaten, Stimmung, Schrittzahl, Aktivitätsdistanz und Kalorienverbrauch. Die gesammelten Daten können wiederum als Grundlage für das übergeordnete Wellness-Konzept dienen.

Der Ring ist dabei aktuell als Konzeptprodukt gekennzeichnet. Interessant ist vor allem die Verbindung mit dem Wellness Hub: Ein Wearable kann kontinuierlich Daten erfassen, während die vernetzten Trainings- und Regenerationsprodukte anschließend auf Basis dieser Informationen eingesetzt werden sollen.

Eine ähnliche Entwicklung zeigt das AI Sleep Pillow. Hier wird der Schlaf nicht nur überwacht, sondern mit Funktionen wie einer Pre-Sleep-Nackenmassage und einer KI-gestützten Schnarchkorrektur kombiniert.

Ein Ökosystem statt einzelner Geräte

Genau darin liegt letztlich die wichtigste Veränderung, die UREVO auf der IFA 2026 zeigen möchte. Das Unternehmen präsentiert nicht einfach eine Reihe neuer Fitnessgeräte, sondern versucht, diese miteinander zu einem umfassenderen Smart-Wellness-Ökosystem zu verbinden.

Der Nutzer soll dabei nicht mehr selbst entscheiden müssen, welches Gerät zu welchem Zeitpunkt sinnvoll ist. Stattdessen sammelt der Wellness Hub Daten, bewertet den aktuellen Zustand und soll daraus passende Empfehlungen ableiten.

Das reicht vom Spaziergang auf dem CyberPad 3 über eine Cardio-Einheit mit dem FoldiMix 5L Pro bis zum Krafttraining mit der Power-Serie. Nach dem Training können wiederum Recovery Boots, VibrPad oder Relax Massager zum Einsatz kommen, während Schlafdaten über das AI Sleep Pillow oder den AI Power Ring in die nächste Bewertung einfließen.

Damit verschiebt sich auch die Rolle der einzelnen Geräte. Sie sind nicht mehr nur eigenständige Trainingsmaschinen, sondern werden zu Bestandteilen eines Systems, das verschiedene Bereiche des täglichen Lebens miteinander verbinden soll.

UREVO auf der IFA 2026

Wer sich selbst ein Bild vom neuen UREVO-Konzept machen möchte, findet das Unternehmen auf der IFA 2026 in Berlin. Vom 4. bis 8. September präsentiert UREVO seine Produkte in Halle H12, Stand 149.

Neben den Neuheiten wie CyberPad 3, Power-Serie, VibrPad und den neuen Smart-Wellness-Produkten können Besucher auch etablierte Geräte wie das CyberPad for Office, das FoldiMix 5L Pro sowie die Recovery Boots ausprobieren.

Damit dürfte der UREVO-Messestand insbesondere für Besucher interessant sein, die Fitnessgeräte nicht isoliert betrachten, sondern nach Möglichkeiten suchen, Bewegung, Training, Arbeit, Schlaf und Regeneration stärker miteinander zu verknüpfen.