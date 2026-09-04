Until Dawn 2: PS5-Sequel erscheint im Januar 2027

Das Warten auf Until Dawn 2 wird nicht allzu lange dauern. Entwickler Firesprite hat den Veröffentlichungstermin für die Fortsetzung des PlayStation-Horrorspiels bekannt gegeben. Das neue Abenteuer erscheint am 28. Januar 2027 für PlayStation 5 und setzt erneut auf Entscheidungen, die über Leben und Tod der Charaktere bestimmen können. Inhaltlich schlägt Until Dawn 2 ein neues Kapitel auf. Statt zum bekannten Blackwood Mountain verschlägt es diesmal eine Gruppe selbst ernannter Geisterjäger auf die tropische Akishima Island. Ganz ohne Verbindung zum ersten Teil kommt das Sequel allerdings nicht aus.

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Geisterjäger geraten in einen echten Albtraum

Im Mittelpunkt steht die YouTube-Gruppe Dead True, die vermeintlich übernatürlichen Ereignissen nachgeht und daraus Videos für ihren Kanal produziert. Gemeinsam mit ihrem tierischen Begleiter, einem Hahn, reist die Gruppe nach Akishima Island, um dort neues Material aufzunehmen. Was zunächst wie die nächste Gelegenheit für spektakulären Content aussieht, entwickelt sich schnell zu einem echten Albtraum. Die vermeintlich übernatürlichen Ereignisse auf der Insel sind keineswegs inszeniert und schon bald müssen die Mitglieder von Dead True um ihr Leben kämpfen.

Zur Gruppe gehören insgesamt acht Charaktere: Owen, Mina, Nate, Reagan, Izzy, Luke, Josie und Cameron. Wie bereits beim Vorgänger soll das Schicksal der einzelnen Figuren maßgeblich von den Entscheidungen des Spielers abhängen. Fehler und scheinbar nebensächliche Entscheidungen können entsprechend drastische Konsequenzen nach sich ziehen. Auch hinter den Ereignissen auf Akishima Island scheint mehr zu stecken, als zunächst erkennbar ist. Firesprite verspricht eine düstere Verschwörung, deren Geheimnisse Spieler im Laufe der Geschichte aufdecken müssen. Unterstützung bei der Handlung bekommt das Studio von AdHoc Studio, dem Team hinter der Superhelden-Arbeitsplatzkomödie Dispatch. Damit bleibt Until Dawn 2 seinem Konzept eines stark inszenierten und entscheidungsbasierten Horror-Abenteuers treu.

Dr. Hill verbindet Until Dawn 2 mit dem Original

Für Fans des ersten Spiels gibt es außerdem ein bekanntes Gesicht. Peter Stormare kehrt als Dr. Hill zurück und stellt damit eine direkte Verbindung zum ursprünglichen Until Dawn her. Welche Rolle der mysteriöse Psychiater diesmal genau übernimmt, bleibt vorerst offen. Vorbestellungen für Until Dawn 2 starten bereits am 10. September 2026. Als Bonus gibt es verschiedene Inhalte rund um Dr. Hill. Dazu gehören ein klassisches Until-Dawn-Outfit, ein passendes Urlaubsoutfit für Akishima Island sowie Dr.-Hill-Wackelköpfe, die innerhalb des Spiels gefunden werden können.

Zusätzlich wird eine Digital Deluxe Edition angeboten. Diese enthält das sogenannte Y2K Neon Vibes Pack mit alternativen Outfits für alle acht Mitglieder von Dead True. Ebenfalls enthalten sind die freischaltbaren „Diorama of Death“-Vignetten. Until Dawn erschien ursprünglich 2015 für PlayStation 4 und entwickelte sich insbesondere durch sein Entscheidungssystem und die zahlreichen möglichen Schicksale der Figuren zu einem der bekanntesten interaktiven Horrorspiele von Sony. 2024 folgte eine technisch überarbeitete Neuauflage für PlayStation 5 und PC. Mit der Fortsetzung übernimmt nun Firesprite das Ruder und schickt eine komplett neue Gruppe in einen tödlichen Urlaub. Until Dawn 2 erscheint am 28. Januar 2027 für PlayStation 5.