Aerosoft und das Entwicklerstudio Chronos North haben einen neuen Gameplay-Trailer zu Firefighters: Code Red veröffentlicht. Die Feuerwehrsimulation befindet sich derzeit für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S in Entwicklung und gibt einen ausführlicheren Einblick in die dynamischen Einsätze und die verschiedenen Gefahren, denen sich die Einsatzkräfte stellen müssen.

Chronos North bringt dabei Erfahrung aus der Entwicklung von Firefighting Simulator – The Squad mit. In Firefighters: Code Red geht es an mehr als 30 unterschiedliche Einsatzorte in einem von Nordamerika inspirierten Setting. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Feuerwehrleuten und müssen sich direkt in brennende Gebäude, dichten Rauch und gefährliche Situationen begeben.

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Dynamische Brände sorgen für unvorhersehbare Einsätze

Ein zentraler Bestandteil von Firefighters: Code Red ist die dynamische Feuersimulation. Brände breiten sich innerhalb und außerhalb von Gebäuden aus und können sich während eines Einsatzes verändern. Rauch, Hitze und sichtbare Zerstörung sollen dabei für eine möglichst intensive Einsatzsituation sorgen.

Auch unterschiedliche Brandarten müssen berücksichtigt werden. So können beispielsweise Backdrafts schlagartig auftreten, während Fettbrände den Einsatz falscher Löschmittel bestrafen. Elektronik, Chemikalien und weitere Gefahrenquellen können zusätzliche Risiken darstellen. Auch kleinere Waldgebiete können von einem Feuer erfasst werden und den Einsatz dadurch erweitern.

Damit soll kein Einsatz vollständig vorhersehbar bleiben. Zufallselemente verändern unter anderem die Anzahl und Position von Vermissten sowie die Lage der Brandherde. Auch Fluchtwege können sich zwischen Einsätzen verändern oder während eines Einsatzes plötzlich nicht mehr zur Verfügung stehen.

Allein oder gemeinsam im Cross-Platform-Koop

Die Einsätze können sowohl alleine als auch gemeinsam mit anderen Spielern absolviert werden. Der kooperative Multiplayer unterstützt dabei Cross-Platform-Spiel. Im Team müssen die Spieler ihre Vorgehensweise koordinieren, Aufgaben verteilen und die jeweils passende Ausrüstung einsetzen.

Damit kommt der Zusammenarbeit eine wichtige Rolle zu. Während ein Spieler beispielsweise die Brandbekämpfung übernimmt, können andere Teammitglieder nach vermissten Personen suchen oder weitere Aufgaben innerhalb des Einsatzes übernehmen. Die wechselnden Bedingungen sollen dabei verhindern, dass sich Einsätze einfach nach einem festen Muster abarbeiten lassen.

Authentische Fahrzeuge und Ausrüstung

Für die verschiedenen Einsatzszenarien stehen authentische Feuerwehrfahrzeuge sowie eine breite Auswahl an realitätsnahen Werkzeugen und Ausrüstungsgegenständen zur Verfügung. Jedes Werkzeug soll dabei abhängig von der jeweiligen Situation eingesetzt werden.

Das Spiel setzt damit nicht ausschließlich auf die eigentliche Brandbekämpfung. Die Spieler müssen die jeweilige Situation zunächst einschätzen und anschließend die passenden Entscheidungen treffen. Gerade die Kombination aus dynamischer Brandausbreitung, Rauch, Hitze und wechselnden Einsatzbedingungen soll dabei für unterschiedliche Herausforderungen sorgen.

Über 30 Einsatzorte und wechselnde Bedingungen

Die Kampagne führt durch mehr als 30 unterschiedliche Einsatzorte in einem nordamerikanisch inspirierten Szenario. Neben Gebäudebränden gehören auch Außenbereiche und kleinere Waldgebiete zu den möglichen Einsatzorten.

Durch die verschiedenen Zufallselemente können sich bekannte Schauplätze bei späteren Einsätzen anders präsentieren. Die Position von Brandherden und Vermissten kann variieren, während sich gleichzeitig die verfügbaren Fluchtwege verändern können. Dadurch soll auch die Erfahrung aus vorherigen Einsätzen nicht automatisch zu einer festen Lösung führen.

Features von Firefighters: Code Red

Singleplayer und kooperativer Cross-Platform-Multiplayer

Mehr als 30 unterschiedliche Einsatzorte in einem nordamerikanischen Setting

Dynamische Missionen mit wechselnden Brandherden und Vermissten

Veränderbare und teilweise versperrte Fluchtwege

Realistische Feuersimulation mit Wasser, Rauch und Hitze

Backdrafts und Fettbrände als zusätzliche Gefahren

Dynamische Zerstörung von Gebäuden

Brände können auch auf kleinere Waldgebiete übergreifen

Authentische Feuerwehrfahrzeuge

Realitätsnahe Werkzeuge und Feuerwehrausrüstung

Entwicklung für PC und aktuelle Konsolen

Firefighters: Code Red befindet sich derzeit für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S in Entwicklung. Als Publisher fungiert Aerosoft, entwickelt wird das Spiel von Chronos North. Angaben zu Veröffentlichungstermin, Preis und PC-Systemanforderungen stehen derzeit noch aus. Auch die vorgesehenen Sprachversionen sind bislang nicht bekannt.

Der neue Gameplay-Trailer vermittelt einen weiteren Eindruck von der technischen Umsetzung und den verschiedenen Einsatzsituationen. Weitere Informationen sollen im weiteren Verlauf der Entwicklung folgen.