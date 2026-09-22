Tripo AI hat mit Tripo P2.0 sein neues 3D-natives Foundation Model vorgestellt. Die Weiterentwicklung von Tripo Smart Mesh P1.0 soll einen wichtigen Schritt bei der KI-gestützten Erstellung von 3D-Inhalten machen: Erstmals soll ein KI-Modell 3D-Assets direkt mit einer Quad-dominanten Topologie erzeugen können.

Damit richtet sich Tripo P2.0 insbesondere an 3D-Künstler, Technical Artists und Entwickler, die generierte Modelle anschließend in professionelle Produktionsprozesse für Spiele, Filme oder interaktive Anwendungen übernehmen möchten.

Quad-Topologie direkt aus der KI

Eine der größten Neuerungen von Tripo P2.0 ist die native Erzeugung von Quad-Meshes. Während KI-generierte 3D-Modelle häufig zunächst mit Dreiecks-Topologien erstellt und anschließend aufwendig retopologisiert werden müssen, soll P2.0 Quad-basierte Geometrien direkt erzeugen.

Tripo AI sieht darin eine wichtige Verbindung zwischen generativer 3D-KI und klassischen Produktionspipelines. Laut dem Unternehmen soll das Modell dabei eine saubere Aufteilung von Modellbereichen und einen kontrollierten Edge Flow ermöglichen.

Tripo P2.0 unterstützt sowohl Triangle- als auch Quad-Topologien. Bei Dreiecksmodellen sind bis zu 50.000 Flächen möglich, während Quad-Modelle mit bis zu 25.000 Flächen erzeugt werden können.

Bis zu vier Varianten aus einem Prompt

Mit dem offiziellen Start von P2.0 kommen gegenüber der im August veröffentlichten Preview weitere Funktionen hinzu. Dazu gehört die Möglichkeit, aus einem einzigen Prompt bis zu vier unterschiedliche Versionen eines Assets zu erzeugen.

Die Varianten können sich dabei unter anderem hinsichtlich ihrer Polygonanzahl und ihres Detailgrades unterscheiden. Dadurch sollen sich Assets einfacher für unterschiedliche Einsatzbereiche und Detailstufen erstellen lassen.

Mesh Edit ermöglicht gezielte Änderungen

Eine weitere Neuerung ist die Funktion Mesh Edit. Damit können Nutzer gezielt einzelne Bereiche eines generierten 3D-Modells auswählen und neu generieren, ohne das komplette Asset erneut erstellen zu müssen.

Das soll vor allem bei der Nachbearbeitung Zeit sparen. Statt ein Modell komplett neu generieren zu lassen, können einzelne Bereiche Schritt für Schritt angepasst und verfeinert werden.

Mehr Kontrolle über das generierte Modell

Tripo P2.0 stellt außerdem Ansichten des erzeugten Assets von vorne, hinten sowie von links und rechts bereit. Dadurch sollen Anwender besser überprüfen können, ob das Ergebnis ihren Vorstellungen entspricht.

Für die weitere Bearbeitung unterstützt das Modell zudem Smart UV. Die Funktion ermöglicht es, ein 3D-Modell per Klick in ein zweidimensionales UV-Layout zu überführen. Damit soll die anschließende Texturierung und Bearbeitung der Assets vereinfacht werden.

Für Games, Fahrzeuge und 3D-Props

Tripo AI positioniert P2.0 insbesondere für die Erstellung von Assets für Spiele und interaktive Anwendungen. Zum Einsatzbereich gehören unter anderem Charaktere, Fahrzeuge, Gebäude und andere Hard-Surface-Objekte sowie klassische Props.

Durch die Kombination aus KI-generierter Geometrie, Quad-Topologie und nachträglicher Bearbeitung sollen sich mit P2.0 auch größere Mengen an 3D-Assets für Produktionsumgebungen erstellen lassen.

Tripo P2.0 soll KI-Modelle näher an die Produktion bringen

Mit Tripo P2.0 möchte Tripo AI die Lücke zwischen generativer 3D-KI und professionellen Workflows weiter verkleinern. Die native Quad-Topologie, mehrere Varianten pro Prompt, Mesh Edit und Smart UV sollen dabei mehr Kontrolle über die erzeugten Modelle ermöglichen.

Nach der im August gestarteten Preview ist Tripo P2.0 nun offiziell verfügbar und erweitert damit das Angebot des Unternehmens rund um die KI-basierte 3D-Erstellung.

Tripo P2.0 im Überblick