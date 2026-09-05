Mit der U4 erhält SubwaySim 2 ab sofort eine weitere Berliner U-Bahn-Strecke. Aerosoft und Simuverse Interactive erweitern damit das bisherige Berliner Streckennetz um die kürzeste U-Bahn-Linie der Hauptstadt. Die neue Streckenerweiterung SubwaySim 2 – Berlin Route DLC: U4 ist ab sofort für PC und Konsolen erhältlich.

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Mit der U4 durch Berlin

Die rund 2,9 Kilometer lange U4 führt vom Nollendorfplatz bis zum Innsbrucker Platz und wurde bereits 1910 eröffnet. Bis heute wurde die Strecke nicht verlängert. Für SubwaySim 2 wurde die Linie detailgetreu nachgebildet und in die bereits bestehende Berliner Spielwelt integriert.

Neben den fünf Stationen der U4 erwarten Spieler authentisch nachgebildete Gleisanlagen, Infrastruktur und weitere charakteristische Details der realen Strecke. Damit erweitert das DLC das Berliner Streckennetz nicht nur um eine neue Route, sondern bringt auch ein eigenes Fahrerlebnis mit sich.

Überarbeitete Signalsysteme

Eine Besonderheit der Erweiterung sind die weiterentwickelten Signalsysteme. Diese sollen Signalabläufe und den täglichen Bahnbetrieb realistischer abbilden. Während einer Fahrt gilt es daher nicht nur, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Bremsvorgänge im Blick zu behalten. Auch Signale und betriebliche Abläufe müssen aufmerksam beobachtet werden.

Im Fahrplanmodus können Spieler den regulären Betrieb der U4 übernehmen und Fahrgäste sicher und möglichst pünktlich entlang der Strecke befördern. Unterschiedliche Tageszeiten und Wetterbedingungen sowie dynamische Fahrgäste und KI-Verkehr sorgen dabei für wechselnde Situationen.

Vier Szenarien mit besonderen Herausforderungen

Wer neben dem regulären Linienbetrieb nach zusätzlichen Herausforderungen sucht, kann sich an vier speziell entwickelten Szenarien versuchen. Darin warten besondere Aufgaben und unerwartete Betriebssituationen auf die Spieler.

Nicht immer läuft der U-Bahn-Betrieb dabei nach Plan. Entsprechend sind neben den fahrerischen Fähigkeiten auch schnelle Entscheidungen gefragt.

Die U4 ist vollständig in das bestehende Berliner Streckennetz integriert und kann sowohl im Fahrplan- als auch im Karrieremodus gespielt werden.

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Die wichtigsten Features

Detailgetreue Nachbildung der Berliner U-Bahn-Linie U4 vom Nollendorfplatz bis zum Innsbrucker Platz

Authentisch nachgebildete Infrastruktur und Streckendetails

Weiterentwickelte Signalsysteme

Realitätsnaher Fahrplanbetrieb

Wechselnde Tageszeiten und Wetterbedingungen

Dynamische Fahrgäste und KI-Verkehr

Vier abwechslungsreiche Szenarien

Integration in die bestehende Berliner Spielwelt

Spielbar im Fahrplan- und Karrieremodus

Ab sofort erhältlich

Das SubwaySim 2 – Berlin Route DLC: U4 ist ab sofort für Steam, Epic Games Store, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.