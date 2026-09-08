16 Jahre Game2Gether! Das muss natürlich gefeiert werden – und was wäre ein Geburtstag ohne ein kleines Geschenk? Allerdings haben wir uns gedacht, dass nicht wir beschenkt werden sollten, sondern ihr! Deshalb verlosen wir anlässlich unseres 16. Geburtstags eine Nintendo Switch 2.

Und dabei handelt es sich nicht nur um irgendeinen kleinen Trostpreis: Eine komplette Nintendo Switch 2 wartet auf eine glückliche Gewinnerin oder einen glücklichen Gewinner. Ein Spiel oder zusätzliches Zubehör ist allerdings nicht Bestandteil des Gewinns.

16 Jahre Game2Gether – und wir sagen Danke!

Seit mittlerweile 16 Jahren dreht sich bei Game2Gether alles um unser liebstes Hobby: Gaming. Von großen AAA-Blockbustern über Indie-Perlen bis hin zu Hardware, Technik und allem, was sonst noch dazugehört, hat sich in dieser Zeit einiges angesammelt.

Vor allem aber wären wir ohne euch nicht da, wo wir heute sind. Deshalb möchten wir unseren 16. Geburtstag nutzen, um einfach einmal Danke zu sagen – und euch gleichzeitig die Chance auf eine aktuelle Nintendo-Konsole zu geben.

Also: Teilnahmeformular ausfüllen, Daumen drücken und mit etwas Glück gehört die Nintendo Switch 2 schon bald euch!

Die Nintendo Switch 2 im Überblick

Die Nintendo Switch 2 ist die nächste Generation von Nintendos erfolgreicher Hybridkonsole und verbindet wie schon ihre Vorgängerin stationäres und mobiles Spielen. Ob gemütlich vor dem Fernseher, im Tisch-Modus oder unterwegs im Handheld-Modus – die Konsole lässt sich flexibel einsetzen.

Technisch hat Nintendo gegenüber der ersten Switch ordentlich nachgelegt. Im Mittelpunkt steht unter anderem das größere 7,9-Zoll-LCD-Display, das eine Auflösung von 1920 × 1080 Pixeln bietet. Das Display unterstützt außerdem HDR und variable Bildwiederholraten von bis zu 120 Hz bei kompatiblen Spielen.

Auch beim Spielen am Fernseher gibt es einen deutlichen Sprung: Über das mitgelieferte Dock kann die Nintendo Switch 2 bei kompatiblen Spielen und Fernsehern eine Auflösung von bis zu 4K ausgeben. Bei 4K ist die Bildrate allerdings auf maximal 60 fps begrenzt, während bei niedrigeren Auflösungen bis zu 120 fps möglich sind.

Neue Joy-Con 2 mit überraschender Zusatzfunktion

Natürlich dürfen auch die neuen Joy-Con 2 nicht fehlen. Die Controller werden nun magnetisch an der Konsole befestigt und lassen sich entsprechend bequem an- und abstecken.

Eine der ungewöhnlicheren Neuerungen ist dabei die Möglichkeit, die Joy-Con 2 in kompatiblen Spielen als Maus zu verwenden. Dafür besitzen die Controller entsprechende optische Sensoren an der Seite und können beispielsweise über einen Tisch oder sogar über das eigene Bein bewegt werden.

Damit eröffnet Nintendo der Switch 2 auch bei der Steuerung neue Möglichkeiten. Gerade Spiele, die von einer klassischen Maussteuerung profitieren, können davon Gebrauch machen.

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Mehr Leistung und mehr Speicher

Unter der Haube bekommt die Nintendo Switch 2 ebenfalls ein deutliches Upgrade. Ein speziell angepasster NVIDIA-Prozessor sorgt für mehr CPU- und GPU-Leistung und ermöglicht unter anderem detailliertere Grafik, flüssigere Bildraten und kürzere Ladezeiten.

Auch beim internen Speicher hat Nintendo nachgelegt: Die Switch 2 verfügt über 256 GB internen Speicher. Für zusätzlichen Speicher werden microSD-Express-Karten unterstützt.

Gemeinsam spielen mit GameChat

Eine weitere Neuerung der Nintendo Switch 2 ist GameChat. Über den C-Knopf des rechten Joy-Con 2 lässt sich der Chat direkt aufrufen. Dabei können sich bis zu 12 Personen per Sprachchat miteinander unterhalten und ihren Spielbildschirm teilen. Mit einer kompatiblen USB-C-Kamera sind außerdem Videochats möglich.

Besonders praktisch: Der integrierte Mikrofon sorgt dafür, dass man auch ohne zusätzliches Headset mit anderen Spielern kommunizieren kann. Für GameChat wird allerdings eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft benötigt; eine Kamera für den Videochat ist separat erhältlich.

Alte Spiele, neue Konsole

Wer bereits eine Nintendo Switch besitzt, muss seine bisherige Spielesammlung übrigens nicht einfach beiseitelegen. Die Nintendo Switch 2 kann sowohl kompatible physische als auch digitale Nintendo Switch-Spiele abspielen. Einige ältere Titel sind allerdings nicht oder nicht vollständig kompatibel.

Gleichzeitig gibt es natürlich auch Spiele, die speziell für die neue Hardware entwickelt wurden und deren zusätzliche Leistung ausnutzen. Damit bietet die Switch 2 sowohl für Neueinsteiger als auch für Besitzer der ersten Generation einen interessanten Einstieg.

Jetzt Nintendo Switch 2 gewinnen!

Und genau so eine Nintendo Switch 2 könnt ihr jetzt bei uns gewinnen!

Das Gewinnspiel startet am 8. September 2026 und läuft bis zum 4. Oktober 2026 um 23:59 Uhr.

Die Teilnahme erfolgt ganz einfach über unser Gleam-Gewinnspielformular weiter unten. Dort findet ihr alle Möglichkeiten zur Teilnahme sowie die vollständigen Bedingungen des Gewinnspiels.

Zu gewinnen gibt es:

1x Nintendo Switch 2 im Standard-Paket

Damit ihr auch genau wisst, was euch im Gewinn erwartet: Der Gewinn umfasst den regulären Lieferumfang der Nintendo Switch 2. Enthalten sind:

1x Nintendo Switch 2-Konsole

256 GB Gesamtsystemspeicher (ein Teil des internen Speicherplatzes ist für das Betriebssystem reserviert)

1x Joy-Con 2 (L)

1x Joy-Con 2 (R)

2x Joy-Con 2-Handgelenksschlaufe

1x Nintendo Switch 2-Station

1x Joy-Con 2-Halterung

1x Nintendo Switch 2-Netzteil

1x Ultra-High-Speed-HDMI™-Kabel

1x Nintendo Switch 2-Dokument „Wichtige Informationen“

Nicht enthalten sind ein Spiel oder zusätzliches Zubehör, das über den regulären Lieferumfang des Standard-Pakets hinausgeht.

Jetzt heißt es nur noch: Teilnahme sichern, Daumen drücken und gemeinsam mit uns auf die nächsten 16 Jahre Game2Gether anstoßen!



16 Jahre Game2Gether – wir verlosen eine Nintendo Switch 2!





Teilnahmebedingungen

Die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr im Gleam-Formualar, nachfolgend die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 24 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 04.10.2026, 23:59 Uhr.