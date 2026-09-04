Maneater 2: Das verrückte Hai-RPG kehrt 2027 zurück

Der wohl gefräßigste Protagonist der Videospielwelt bekommt ein neues Abenteuer. Tripwire Interactive und Co-Entwickler Demiurge Studios haben Maneater 2 offiziell angekündigt. Die Fortsetzung des ungewöhnlichen Open-World-Action-RPGs von 2020 erscheint 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC. Am grundlegenden Konzept wird dabei glücklicherweise nicht gerüttelt. Maneater 2 versteht sich erneut als sogenanntes „shARkPG“, in dem Spieler die Kontrolle über einen mutierten Hai übernehmen, die Unterwasserwelt erkunden und praktisch alles fressen können, was ihnen vor die Zähne schwimmt.

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Neptune’s Kingdom wird zum neuen All-you-can-eat-Buffet

Der Schauplatz ist diesmal das luxuriöse Urlaubsresort Neptune’s Kingdom. Was für die dortigen Besucher eigentlich nach einem entspannten Aufenthalt klingen dürfte, entwickelt sich durch die Anwesenheit eines mutierten Raubtiers erwartungsgemäß schnell zu einem etwas weniger erholsamen Urlaub. Tripwire verspricht für die Fortsetzung eine noch immersivere und deutlich brutalere Erfahrung. Die Spielwelt soll wesentlich detaillierter ausfallen als im Vorgänger und vor allem unter Wasser lebendiger wirken. Dafür werden unter anderem die Verhaltensweisen der NPCs innerhalb des aquatischen Ökosystems überarbeitet.

Spieler sollen erneut eine frei erkundbare Unterwasserwelt bekommen, in der sich zahlreiche Geheimnisse entdecken lassen. Gleichzeitig bleibt das bekannte Prinzip erhalten, sich durch die Nahrungskette zu arbeiten und alles anzugreifen, was sich dem eigenen Hai in den Weg stellt. Neben anderen Meeresbewohnern dürften dabei natürlich auch die Menschen rund um Neptune’s Kingdom auf dem Speiseplan landen. Damit bleibt Maneater 2 dem schwarzen Humor seines Vorgängers treu. Schon das erste Spiel kombinierte die Struktur eines Open-World-Rollenspiels mit der vollkommen absurden Idee, einen immer mächtiger werdenden Hai zum Protagonisten zu machen.

Noch mehr verrückte Evolutionen für den eigenen Hai

Auch das Evolutionssystem kehrt zurück. Der eigene Hai kann im Verlauf des Spiels erneut mit zahlreichen ungewöhnlichen Fähigkeiten und körperlichen Veränderungen ausgestattet werden. Welche neuen Mutationen Maneater 2 konkret bieten wird, haben die Entwickler bislang allerdings noch nicht vollständig verraten. Im Vorgänger entwickelten sich die zunächst vergleichsweise gewöhnlichen Raubtiere mit der Zeit zu vollkommen überzeichneten Meeresmonstern. Genau diesen Rollenspielaspekt möchte Tripwire in der Fortsetzung offenbar weiter ausbauen.

Ebenfalls zurück ist Trip Westhaven. Der in Ungnade gefallene Reality-TV-Moderator fungiert erneut als Erzähler des Abenteuers und wird wieder von Chris Parnell gesprochen. Der Schauspieler und Comedian ist unter anderem aus Saturday Night Live und 30 Rock sowie als Sprecher aus Rick and Morty und Archer bekannt. Seine Kommentare gehörten bereits im ersten Maneater zu den wichtigsten Bestandteilen des speziellen Humors und begleiteten die teilweise vollkommen absurden Aktionen des Spielers. Ein konkretes Erscheinungsdatum steht bislang noch nicht fest. Maneater 2 erscheint 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC.