Wer bei Monopoly, Cluedo oder Das Spiel des Lebens sofort an einen großen Tisch, jede Menge Spielfiguren und lange Spieleabende denkt, darf sich auf eine deutlich kompaktere Variante freuen. Mit der Hasbro Games Junior Collection bringt Outright Games gleich drei beliebte Hasbro-Klassiker in kindgerechter Form auf die Konsole.

Die Sammlung umfasst Monopoly Junior, Cluedo Junior und Das Spiel des Lebens Junior und wurde speziell mit Blick auf jüngere Spieler entwickelt. Wir konnten uns die Sammlung auf der Gamescom 2026 bereits anschauen und haben dabei vor allem einen genaueren Blick auf Monopoly Junior geworfen.

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Hasbro-Klassiker für die jüngere Generation

Die Idee hinter der Hasbro Games Junior Collection ist schnell erklärt: Die bekannten Brettspielmarken sollen auch digital für jüngere Spieler zugänglich werden. Dafür wurden die Regeln vereinfacht und die Bedienung möglichst intuitiv gestaltet. Statt komplexer Regelwerke stehen kurze Runden, einfache Entscheidungen und jede Menge niedliche Figuren und Animationen im Vordergrund. Gleichzeitig bleiben die grundlegenden Ideen der bekannten Spiele erhalten.

Neben Monopoly Junior gehören Cluedo Junior und Das Spiel des Lebens Junior zur Sammlung. Bei Cluedo Junior geht es darum, Hinweise zu verfolgen und einen Fall zu lösen. Das Spiel des Lebens Junior setzt dagegen auf Drehen, Erkunden und das Sammeln von Sternen.

Unser Gamescom-Eindruck: Monopoly Junior

Auf der Gamescom haben wir uns insbesondere Monopoly Junior angesehen. Schon optisch zeigt sich, dass die Junior Collection ganz auf ihre junge Zielgruppe zugeschnitten ist. Die Spielfelder sind farbenfroh gestaltet und die Spielfiguren wirken ausgesprochen niedlich.

Das Spielprinzip ist dabei schnell verstanden: Wir würfeln, bewegen unsere Figur über das Spielfeld und kaufen Straßen. Je mehr Straßen im Verlauf einer Partie gekauft werden, desto belebter wirkt das Spielfeld. Dadurch verändert sich die Umgebung während des Spiels und vermittelt einen schönen Eindruck von Fortschritt.

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Besonders interessant fanden wir allerdings die Würfelmechanik. Hier bleibt es nämlich nicht einfach beim klassischen Würfeln. Die Spieler können ihren Wurf beeinflussen und haben gleichzeitig Möglichkeiten, den Gegner zu stören. Dadurch entsteht trotz des bewusst einfachen Spielprinzips ein kleiner taktischer Aspekt.

Gerade für Kinder ist das eine nette Lösung: Das Ergebnis hängt nicht ausschließlich vom Glück ab, gleichzeitig wird die Mechanik nicht unnötig kompliziert. Man muss also ein wenig überlegen, kann dem Mitspieler aber auch einmal einen kleinen Strich durch die Rechnung machen.

Kurzweilig statt ausufernd

Was bei unserer Anspielsession ebenfalls positiv auffiel, ist das Tempo. Monopoly Junior spielt sich angenehm kurzweilig und passt damit sehr gut zur angepeilten Altersgruppe.

Statt einer langen Partie, bei der sich das Spiel möglicherweise irgendwann zieht, bleibt der Ablauf kompakt und abwechslungsreich. Gerade jüngere Spieler dürften davon profitieren, da Entscheidungen schnell aufeinanderfolgen und sich das Spielfeld gleichzeitig sichtbar verändert.

Die Präsentation unterstützt diesen Ansatz zusätzlich. Die verspielte Gestaltung und die vielen kleinen Animationen sorgen dafür, dass auf dem Bildschirm immer etwas passiert.

Drei Spiele in einer Sammlung

Die Hasbro Games Junior Collection beschränkt sich allerdings nicht auf Monopoly. Insgesamt sind drei Junior-Versionen bekannter Hasbro-Brettspiele enthalten:

Monopoly Junior: Straßen kaufen, über das Spielfeld ziehen und dabei versuchen, sich gegenüber den Mitspielern durchzusetzen.

Cluedo Junior: Hinweise sammeln und als Nachwuchsdetektiv den jeweiligen Fall lösen.

Das Spiel des Lebens Junior: Das Spielfeld erkunden, drehen und Sterne sammeln.

Damit bietet die Sammlung gleich mehrere unterschiedliche Spielansätze. Während Monopoly Junior stärker auf Kaufen und Wettbewerb setzt, steht bei Cluedo Junior das Kombinieren von Hinweisen im Mittelpunkt. Das Spiel des Lebens Junior bringt wiederum einen stärker auf Entdecken und Sammeln ausgerichteten Ansatz mit.

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Gemeinsam mit Familie und Freunden

Alle drei Spiele sind auf gemeinsames Spielen ausgelegt. Die Sammlung unterstützt bis zu vier Spieler im lokalen Multiplayer und eignet sich damit auch für einen gemeinsamen Spieleabend mit der Familie.

Gerade hier dürfte die digitale Umsetzung ihre Stärke ausspielen. Die bekannten Regeln und Spielabläufe werden durch Animationen, interaktive Herausforderungen und Belohnungen ergänzt. Dazu kommen anpassbare Avatare und freischaltbare Kostüme, mit denen sich der eigene Charakter individualisieren lässt.

So entsteht eine Mischung aus klassischem Brettspiel und moderner Videospielpräsentation. Das bekannte Grundprinzip bleibt erhalten, während die digitale Umgebung für zusätzliche Animationen und Interaktion sorgt.

Kindgerechter Einstieg in bekannte Spiele

Die Hasbro Games Junior Collection möchte dabei nicht nur Kinder ansprechen, die die Originalspiele bereits kennen. Durch die vereinfachten Regeln und die intuitive Steuerung sollen auch Spieler problemlos einsteigen können, die bisher noch keinen Kontakt mit den Brettspielklassikern hatten.

Genau das macht den Ansatz interessant. Die bekannten Marken dienen als Einstieg, ohne dass man sich zunächst durch umfangreiche Regeln arbeiten muss. Gleichzeitig können Eltern und Großeltern die Spiele wiedererkennen und gemeinsam mit den Kindern spielen.

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Kleine Spieler, großer Spielspaß

Die Hasbro Games Junior Collection macht auf den ersten Blick genau das, was sie soll: Sie überträgt bekannte Hasbro-Spiele in eine niedliche und zugängliche digitale Welt, ohne dabei ihre grundlegenden Spielideen über Bord zu werfen.

Unser erster Eindruck von Monopoly Junior auf der Gamescom fiel dabei positiv aus. Die farbenfrohe Präsentation passt hervorragend zur Zielgruppe, das Spielfeld wird durch gekaufte Straßen zunehmend lebendiger und die ungewöhnliche Würfelmechanik bringt eine kleine taktische Komponente ins Spiel. Besonders gut gefällt uns dabei, dass die Partie kurzweilig bleibt und damit genau auf die Bedürfnisse jüngerer Spieler zugeschnitten scheint.

Mit Cluedo Junior und Das Spiel des Lebens Junior kommen außerdem zwei weitere bekannte Marken hinzu, die für zusätzliche Abwechslung sorgen. Der lokale Multiplayer für bis zu vier Spieler macht die Sammlung zudem interessant für gemeinsame Spieleabende mit der Familie.

Die Hasbro Games Junior Collection erscheint am 6. November 2026 für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.