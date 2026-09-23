Blue Brain Games hat den Veröffentlichungstermin von The House of Tesla: Definitive Edition für PlayStation bekannt gegeben. Das atmosphärische Puzzle-Adventure erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 4 und PlayStation 5 und feiert damit sein Konsolendebüt.

In The House of Tesla verschlägt es Spieler in die verlassene Wardenclyffe-Anlage von Nikola Tesla. Dort gilt es, den Spuren seiner Experimente zur drahtlosen Energieübertragung zu folgen und herauszufinden, was sich in der verlassenen Einrichtung ereignet hat. Die Geschichte erstreckt sich über fünf Kapitel und orientiert sich an realen Orten und Plänen, die mit Tesla verbunden sind.

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Elektrizität wird zum zentralen Spielelement

Im Mittelpunkt des Adventures steht ein von Tesla entwickeltes Prototyp-Gerät. Mit diesem können Spieler den Fluss elektrischer Energie sichtbar machen und beeinflussen. Das Gerät dient gleichzeitig als wichtiges Werkzeug, um neue Bereiche zu erschließen und die verschiedenen Rätsel innerhalb der Anlage zu lösen.

Neben der Erkundung der verlassenen Räume und Maschinen wird die Geschichte unter anderem durch Rückblenden und Tagebucheinträge erzählt. Insgesamt sollen mehr als zehn Stunden an Rätseln auf die Spieler warten. Ein überarbeitetes Hinweissystem soll dabei Unterstützung bieten, wenn ein Rätsel einmal nicht sofort gelöst werden kann.

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Features der Definitive Edition