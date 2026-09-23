CRKD bringt mit dem ATOM+ einen besonders kompakten Controller auf den Markt. Der Nachfolger des ursprünglichen ATOM kombiniert ein Format für Schlüsselbund und Rucksack mit umfangreicher Ausstattung. Dazu gehören unter anderem TMR-Thumbsticks, Bluetooth-Konnektivität, Bewegungssteuerung, Vibrationsfeedback und eine Verbindung zur CRKD Companion App.

Gaming-Power im Mini-Format

Der ATOM+ fällt vor allem durch seine geringe Größe auf. Der Controller lässt sich unterwegs problemlos mitnehmen und kann dank der mitgelieferten Handschlaufe am Handgelenk, Rucksack, einer Tasche oder einem Schlüsselbund befestigt werden.

Trotz der kompakten Abmessungen verfügt der Mini-Controller über zwei Thumbsticks, Aktionstasten, digitale Trigger, Schultertasten und zusätzliche Toggle-Steuerungen. Damit soll der ATOM+ ein vertrautes Controller-Layout in einem besonders kleinen Format bieten.

TMR-Thumbsticks sollen Stick Drift verhindern

Eine der wichtigsten Neuerungen gegenüber dem ursprünglichen ATOM sind die beiden TMR-Thumbsticks. TMR steht für Tunnelling Magnetoresistance und bezeichnet eine magnetische Sensortechnik. Laut CRKD soll diese gegenüber herkömmlichen mechanischen und Hall-Effect-Thumbsticks eine hohe Präzision und eine geringere Leistungsaufnahme ermöglichen.

Durch den Einsatz der TMR-Technologie soll zudem das bei klassischen Analogsticks bekannte Problem des Stick Drifts vermieden werden.

Bluetooth und breite Kompatibilität

Die Verbindung zum jeweiligen Endgerät erfolgt kabellos über Bluetooth. Der ATOM+ ist mit Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PC, Mobilgeräten, Tablets und Smart-TVs kompatibel.

Für die Stromversorgung ist ein integrierter Akku zuständig, der über USB-C aufgeladen wird. Damit lässt sich der Controller auch unterwegs einsetzen, ohne auf Batterien angewiesen zu sein.

Viele Funktionen trotz kompakter Bauweise

CRKD stattet den ATOM+ mit einer Reihe zusätzlicher Funktionen aus. Dazu gehören Vibrationsfeedback für kompatible Spiele sowie Bewegungssteuerung. Ein Turbo-Modus kann wiederholte Tasteneingaben automatisieren.

Über die CRKD Companion App lassen sich die Tastenbelegung anpassen, die Vibrationsintensität konfigurieren und Firmware-Updates durchführen. Die Einstellungen werden über das CRKD CTRL Dashboard verwaltet. Zusätzlich verfügt der Controller über zwei Vier-Wege-Toggle-Tasten, die einen schnellen Zugriff auf Systemfunktionen ermöglichen.

Controller wird zum Sammlerstück

Wie die übrigen Produkte von CRKD ist auch der ATOM+ in das True Collection System integriert. Über die App können Besitzer ihren Controller registrieren und dabei unter anderem die individuelle Produktnummer sowie den Seltenheitsrang des jeweiligen Controllers einsehen. So verbindet CRKD die eigentliche Controller-Funktion mit einem digitalen Sammelsystem, das die verschiedenen Produkte der Marke erfasst.

Vier Farben zum Start

Der ATOM+ ist zum Start in vier verschiedenen Farben erhältlich:

Smoke Black

Glacier Blue

Retro Purple

Pal Grey

Preis und Verfügbarkeit

Der CRKD ATOM+ ist ab sofort weltweit erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 34,99 Euro. Damit dürfte der ATOM+ vor allem für Spieler interessant sein, die einen möglichst kleinen Controller für unterwegs suchen, dabei aber nicht auf zusätzliche Funktionen wie TMR-Thumbsticks, Bewegungssteuerung, Turbo-Modus und frei belegbare Tasten verzichten möchten.