Capcom will weitere ruhende Marken zurückbringen: Hoffnung für Breath of Fire und mehr

Capcom befindet sich seit einigen Jahren in einer bemerkenswert starken Phase und möchte sich dabei offenbar nicht ausschließlich auf seine größten aktuellen Marken verlassen. Der japanische Publisher hat erneut bekräftigt, dass künftig auch länger ruhende Spielereihen wiederbelebt werden sollen. Für Fans des umfangreichen Capcom-Archivs dürfte diese Strategie einige spannende Möglichkeiten eröffnen. Die Aussage findet sich in einer aktuellen Mitteilung des Unternehmens, die eigentlich einen anderen Erfolg feiert. Onimusha: Way of the Sword hat inzwischen mehr als eine Million Exemplare verkauft und zeigt damit, dass auch lange vernachlässigte Marken noch ein großes Publikum erreichen können.

Onimusha und Mega Man machen den Anfang

Capcom erklärt im Zuge der neuen Verkaufszahlen, neben den regelmäßigen großen Neuerscheinungen verstärkt auf Marken setzen zu wollen, die seit längerer Zeit keinen neuen Ableger erhalten haben. Ziel sei es, die umfangreiche eigene Bibliothek besser zu nutzen und bekannte Marken wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Dass es sich dabei nicht nur um eine theoretische Strategie handelt, zeigt bereits Onimusha: Way of the Sword. Die Reihe hatte über viele Jahre hinweg keinen großen neuen Ableger erhalten und feierte nun ein erfolgreiches Comeback.

Ein weiteres Beispiel ist Mega Man: Dual Override, mit dem der blaue Bomber 2027 ebenfalls mit einem neuen Abenteuer zurückkehrt. Auch die bereits angekündigte Fortsetzung von Okami passt grundsätzlich zu Capcoms Vorhaben, ältere Marken wieder stärker zu nutzen. Welche Spielereihen darüber hinaus eine neue Chance bekommen, verrät Capcom allerdings noch nicht. Die Formulierung lässt bewusst viel Raum für Spekulationen, denn im Archiv des Publishers befinden sich einige Namen, auf deren Rückkehr Fans schon seit Jahren warten.

Dino Crisis und Ace Attorney bieten reichlich Potenzial

Ganz oben auf vielen Wunschlisten dürfte weiterhin Dino Crisis stehen. Die Survival-Horror-Reihe von Resident-Evil-Schöpfer Shinji Mikami ist seit langer Zeit praktisch verschwunden. Gerade angesichts des großen Erfolgs der modernen Resident-Evil-Spiele und Remakes würde sich eine Rückkehr der Dinosaurier-Reihe geradezu anbieten. Auch Ace Attorney ist ein interessanter Kandidat. Capcom hat in den vergangenen Jahren große Teile der Reihe durch verschiedene Collections für aktuelle Plattformen wieder zugänglich gemacht. Ein komplett neuer Hauptteil wäre daher ein logischer nächster Schritt, wurde bislang aber nicht angekündigt.

Daneben besitzt Capcom zahlreiche weitere Marken, bei denen eine Wiederbelebung denkbar wäre. Selbst bei Devil May Cry ist inzwischen einige Zeit vergangen. Devil May Cry 5 erschien bereits 2019 und konnte die Reihe erfolgreich zurück ins Rampenlicht bringen. Von einem sechsten Hauptteil fehlt bislang dennoch jede Spur. Fans sollten aus der aktuellen Aussage allerdings noch keine konkreten Ankündigungen ableiten. Capcom bestätigt lediglich grundsätzlich, dass die Reaktivierung länger ruhender Marken ein Bestandteil der Unternehmensstrategie ist. Welche Spiele tatsächlich zurückkehren und in welcher Form dies geschieht, bleibt offen. Der Erfolg von Onimusha: Way of the Sword dürfte Capcom in dieser Strategie jedoch zusätzlich bestärken. Wenn bekannte Namen nach jahrelanger Pause weiterhin ein Millionenpublikum erreichen können, stehen die Chancen zumindest besser denn je, dass noch weitere Klassiker aus dem umfangreichen Capcom-Archiv ihr Comeback feiern werden.