Age of the Ring: Schlacht um Mittelerde 2 Mod liefert neue umfangreiche Kampagne

Bald können wir alle in ein neues bzw. vielen bereits bekanntes Mittelerde-Abenteuer ziehen. Die Mod Age of the Ring für den RTS-Klassiker Der Herr der Ringe: Die Schlacht um Mittelerde 2 wird um eine Kampagne erweitert.

Filmtrilogie nachspielen

Und zwar soll unter dem bisherigen Projektnamen „A Long Expected Campaign“ die gesamte Filmtrilogie von Peter Jackson ins Spiel implementiert werden. Angefangen bei Gandalfs Ankunft im Auenland bis hin zur finalen Schlacht am Schwarzen Tor soll alles spielbar sein, so die Mod-Entwickler.

Als kleines Schmankerl hat das Team einen Teaser veröffentlicht, der zum einen die Vorbereitungen zu Bilbos 111. Geburtstag zeigt und zum anderen Frodos erstes Wiedersehen mit Gandalf anteastert. Wie viele Missionen die Kampagne im Detail haben wird, bleibt abzuwarten. Die Community hofft jedoch darauf, zentrale Inhalte der Filme nachzuspielen, wie etwa Helms Klamm, die Schlacht auf den Pelennor-Feldern oder auch kleinere Ereignisse wie Aragorns Kampf mit den Schwarzen Reitern auf der Wetterspitze.

Mod wächst weiter

Damit wird die ohnehin schon gewaltige Mod von Die Schlacht um Mittelerde 2 noch einmal deutlich größer. Aktuell verfügt die Mod über 11 Fraktionen mit eigenen Gebäuden, Helden, Einheiten und Fähigkeiten. Age of the Ring wird seit 2017 entwickelt und erhält in regelmäßigen Abständen Updates und Content-Nachschub. Wer schon vor dem Kampagnen Release in die Mod hineinschnuppern möchte, der kann sie etwa über das offizielle Age of the Ring Wiki beziehen oder bei Moddb herunterladen.

Das Beste daran: Die Mod ist komplett standalone spielbar. Ihr müsst euch also nicht auf die Suche nach dem Originalspiel und seiner Erweiterung „Der Aufstieg des Hexenkönigs“ begeben. Das ist ohnehin nicht mehr so einfach, denn die Schlacht-um-Mittelerde-Serie ist aktuell aufgrund der abgelaufenen Lizenz in keinem Onlinestore mehr zu finden. Wer in den Genuss des Originals kommen möchte, muss sich auf die Suche nach der Disk-Version begeben.

Die Kampagnenerweiterung von Age of the Ring wird am 31. Oktober 2026 veröffentlicht. Seit ihr neugierig auf die neusten Abenteuer im Mittelerde-RTS? Dann schaut euch hier den aktuellen Trailer an: