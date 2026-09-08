8BitDo Ultimate 3E: Neuer Premium-Controller für Xbox und PC startet in den Vorverkauf

Mit dem 8BitDo Ultimate 3E Controller für Xbox und PC präsentiert 8BitDo ein besonders ambitioniertes Gamepad. Der offiziell von XBOX lizenzierte Premium-Controller kombiniert TMR-Joysticks, Hall-Effect-Trigger und eine weitgehend modulare Bauweise. Ab sofort kann der Ultimate 3E vorbestellt werden.

Während sich viele Pro-Controller vor allem über zusätzliche Tasten und Software-Anpassungen definieren, geht 8BitDo beim Ultimate 3E einen Schritt weiter: Mehrere zentrale Bedienelemente lassen sich direkt austauschen und an die eigenen Vorlieben anpassen.

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TMR-Joysticks sollen Stick Drift den Kampf ansagen

Das technische Herzstück bilden die neuen TMR-Joysticks. TMR steht für Tunneling Magnetoresistance und setzt wie Hall-Effect-Technik auf eine kontaktlose Erfassung der Stickbewegungen. 8BitDo verspricht dadurch eine besonders hohe Präzision, stabile Eingaben und einen geringeren Energieverbrauch gegenüber klassischen Potentiometer-Sticks.

Ergänzt werden die Sticks durch Hall-Effect Impulse Trigger. Auch hier erfolgt die Erfassung magnetisch und damit ohne den typischen mechanischen Verschleiß klassischer Sensoren. Zwei physische Trigger-Stops ermöglichen zudem eine Verkürzung des Auslösewegs – besonders für Shooter interessant, bei denen schnelle Eingaben wichtiger sind als der volle analoge Bewegungsumfang.

8BitDo Ultimate 3E setzt auf modulare Bedienelemente

Noch interessanter klingt die Modularität. Die magnetische Frontplatte lässt sich entfernen und somit können verschiedene Bedienelemente ganz einfach ausgetauscht werden.

Bei den ABXY-Tasten stehen beispielsweise zwei unterschiedliche Module zur Wahl: klassische Buttons mit Silikonmembran oder eine Variante mit taktilen Micro-Switches. Auch das Steuerkreuz lässt sich zwischen klassischer Kreuzform und rundem D-Pad wechseln.

Bei den Analogsticks liegen verschiedene Höhen und Kappenformen bei. Damit lässt sich das Pad stärker auf das Gameplay bestimmter Genres oder persönlicher Vorlieben abstimmen. Zum Beispiel etwa mit einem höheren Stick für feinere Zielbewegungen in Shootern.

Zusätzlich besitzt der Ultimate 3E zwei frei belegbare Rücktasten sowie die zusätzlichen Schulterbuttons L4 und R4. Wichtige Aktionen können dadurch ausgeführt werden, ohne die Daumen von den Analogsticks nehmen zu müssen.

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Bis zu 1000 Hz Polling Rate am PC

Auf dem PC unterstützt der Controller eine Polling Rate von bis zu 1000 Hz. Eingaben können dadurch in sehr kurzen Intervallen an das System übertragen werden. Dazu kommt eine 6-Achsen-Bewegungssteuerung, die ebenfalls für den Einsatz am PC vorgesehen ist.

Auf XBOX Series X|S und XBOX One funktioniert der Ultimate 3E wahlweise kabellos über eine latenzarme 2,4-GHz-Verbindung oder per Kabel. Windows 10 und 11 unterstützen ebenfalls beide Varianten. Smartphones und Tablets mit iOS, iPadOS beziehungsweise Android werden über Bluetooth angebunden.

Für Headsets steht außerdem ein 3,5-mm-Klinkenanschluss bereit. Lautstärke und Mikrofon-Stummschaltung lassen sich direkt über den Controller bedienen.

Ladestation gehört zum Lieferumfang

Zum Gesamtpaket gehört eine kabellose Ladestation. Der 2,4-GHz-Empfänger kann direkt im Dock untergebracht werden, sodass Controller, Receiver und Ladefunktion an einem Platz gebündelt sind.

Mit dem Ultimate 3E positioniert sich 8BitDo damit deutlich oberhalb seiner bisherigen klassischen Gamepads. TMR-Sticks und Hall-Effect-Trigger sind inzwischen zwar keine Seltenheit mehr, die Kombination mit austauschbaren ABXY-Modulen, verschiedenen D-Pads und Thumbsticks sowie zusätzlichen Pro-Tasten macht den Controller allerdings zu einem der flexibelsten Modelle im aktuellen XBOX-Zubehörmarkt.

8BitDo Ultimate 3E – technische Daten im Überblick