2026 League WSCI: Neues internationales LoL-Turnier

Mit dem 2026 League WSCI erhält die zweite Wettbewerbsebene von League of Legends erstmals eine große internationale Bühne. Beim World Star Challengers Invitational 2026 treten insgesamt 16 Teams aus Asien, Europa und Amerika gegeneinander an. Das Turnier findet vom 20. September bis 2. Oktober 2026 statt und soll vielversprechenden Nachwuchsspielern die Möglichkeit geben, sich mit internationalen Gegnern zu messen.

Das WSCI entsteht in Zusammenarbeit zwischen TJ Sports und Riot Games. Ziel ist es, den Tier-2-Bereich von LoL Esports weiterzuentwickeln und Talenten wertvolle internationale Wettkampferfahrung zu ermöglichen.

2026 League WSCI: 16 Teams aus fünf Regionen

Am 2026 League WSCI nehmen insgesamt 16 Tier-2-Teams teil. China, Korea, APAC, Americas und EMEA stellen jeweils drei Mannschaften. Der Champion des Asia Masters komplettiert das Teilnehmerfeld.

Die Teams werden zunächst auf drei Platzierungspools verteilt. Bei der anschließenden Auslosung entstehen vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften. Dabei gelten bestimmte Einschränkungen: Teams aus Pool 1 und Pool 2 derselben Region dürfen beispielsweise nicht in dieselbe Gruppe gelost werden. Außerdem dürfen maximal zwei Teams einer Region in einer Gruppe vertreten sein.

So funktioniert die Gruppenphase beim WSCI

Die Gruppenphase läuft vom 20. bis 25. September. Jedes Team tritt zweimal gegen jeden anderen Gegner seiner Gruppe an. Gespielt wird im Best-of-1-Format.

Insgesamt stehen während der Gruppenphase 48 Matches an sechs Spieltagen auf dem Programm. Pro Tag werden acht Begegnungen ausgetragen. Die jeweils zwei besten Mannschaften jeder Gruppe erreichen anschließend die Playoffs.

Damit kämpfen acht Teams weiter um den Titel.

Playoffs im Best-of-5

Vom 27. September bis zum 2. Oktober geht das Turnier in die entscheidende Phase. Die verbliebenen acht Mannschaften treten in einem klassischen K.-o.-System mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale gegeneinander an.

Im Gegensatz zur Gruppenphase werden sämtliche Playoff-Begegnungen als Best-of-5-Serien ausgetragen. Insgesamt umfasst die K.-o.-Phase sieben Serien. Das große Finale findet am 2. Oktober 2026 statt und entscheidet über den ersten WSCI-Champion.

Warum das 2026 League WSCI wichtig ist

Der Tier-2-Bereich ist ein wichtiger Bestandteil der Nachwuchsförderung von League of Legends Esports. Aufstrebende Spieler können hier Erfahrung sammeln und sich für höhere Wettbewerbsebenen empfehlen.

Internationale Matches bieten zusätzliche Möglichkeiten zur Weiterentwicklung. Junge Spieler treffen auf unbekannte Gegner, andere Spielstile und neue strategische Ansätze. Gleichzeitig müssen sie sich unter erhöhtem Wettbewerbsdruck beweisen.

Das 2026 League WSCI ist dabei zunächst als Pilotprojekt geplant. Riot Games möchte Erkenntnisse darüber sammeln, wie internationale Tier-2-Turniere die Spielerentwicklung fördern und die verschiedenen regionalen Ökosysteme miteinander verbinden können.

Wo kann man das 2026 League WSCI sehen?

Fans können das Turnier über die jeweiligen regionalen Tier-2-Kanäle verfolgen. Zusätzlich sollen regionale Co-Streamer die Begegnungen begleiten und die Action einem weltweiten Publikum zugänglich machen.

Das 2026 League WSCI könnte damit nicht nur ein spannendes internationales Turnier werden, sondern Fans auch einen frühen Blick auf einige der möglichen LoL-Stars von morgen ermöglichen.

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