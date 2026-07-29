eFootball™: Sergio Agüero feiert Debüt, neue Features angekündigt und Weltmeister gekürt

Konami Digital Entertainment hat im Rahmen des „eFootball™ CONNECT“-Streams auf dem eFootball™ World Festival in Bangkok zahlreiche Neuerungen für eFootball™ vorgestellt. Neben dem Debüt von Fußballlegende Sergio Agüero und der Rückkehr von Wayne Rooney mit neuen Fähigkeiten erwartet die Spielenden im August ein umfangreiches Gameplay-Update. Darüber hinaus wurden die Weltmeister der eFootball™ Championship 2026 World Finals gekürt.

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Sergio Agüero erstmals als Legende in eFootball™

Mit dem „Epic: Legends Assemble Special“ hält Sergio Agüero erstmals Einzug in eFootball™. Im Rahmen der World Festival-Kampagne können sich Spielende durch einen Login kostenfrei eine von insgesamt elf Legenden sichern, darunter auch den ehemaligen Weltklasse-Stürmer.

Agüero bringt die Spezialfähigkeiten „Blitz Curve“ und „Low Screamer“ mit. Ebenfalls zurück im Spiel ist Wayne Rooney. Die englische Fußballikone erhält die neuen Fähigkeiten „Phänomenaler Abschluss“ und „Willenskraft“ sowie einen +3-Bonus auf seinen Schusswert. Auch über ein besonderes Ingame-Event können Spielende eine der elf Legenden als Belohnung freischalten.

Treasure Link bringt neue Belohnungen

Ab sofort steht außerdem das neue, Bingo-ähnliche Achievement „Treasure Link“ zur Verfügung. Über absolvierte Online-Partien lassen sich personalisierte Belohnungen in den Kategorien Special, Rare und Normal verdienen und mit anderen teilen. Zusätzlich erhalten ausgewählte Nutzer sowie Besucher des eFootball™ World Festivals exklusive Bonusbelohnungen.

Großes Gameplay-Update erscheint im August

Mit dem kommenden Saison-Update erweitert KONAMI eFootball™ um mehrere neue Gameplay- und Taktikfunktionen, die für mehr strategische Möglichkeiten sorgen sollen.

Custom Tournament

Der neue „Custom Tournament“-Modus erlaubt es Spielenden, eigene Turniere zu erstellen oder bestehenden Wettbewerben beizutreten. Regeln, Teilnehmerzahl und weitere Turniereinstellungen lassen sich dabei individuell anpassen.

Neuer Teamstil „Overload“

Mit „Overload“ erhält eFootball™ einen zusätzlichen Teamstil. Die Mannschaft verschiebt dabei kompakt auf die Ballseite, um dort Überzahlsituationen zu schaffen. Dadurch soll sowohl das Ballbesitzspiel im Angriff verbessert als auch aggressiveres Pressing in der Defensive ermöglicht werden.

Getrennte Formationen für Angriff und Verteidigung

Künftig können Spielende unterschiedliche Formationen für offensive und defensive Spielsituationen festlegen. Dadurch entstehen deutlich mehr taktische Freiheiten beim Teamaufbau und während laufender Partien.

Manager mit zwei Link-Ups

Zum Start der neuen Saison erscheinen außerdem Manager, die gleichzeitig über zwei Link-Up-Eigenschaften verfügen und damit zusätzliche Synergien innerhalb der Mannschaft ermöglichen.

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eFootball™ Championship 2026 World Finals

Parallel zum World Festival fanden in Bangkok die eFootball™ Championship 2026 World Finals statt. Insgesamt qualifizierten sich 32 Teilnehmende, jeweils zur Hälfte für die Konsolen- und Mobile-Kategorie.

In der PlayStation®5-Kategorie setzte sich FUTEASY_10 im spannenden Finale mit 4:3 gegen ETTORITO durch und sicherte sich den Weltmeistertitel.

In der Mobile-Kategorie gewann Rentao das Finale gegen YASSINE ETTADLAOUI mit 5:2 und wurde ebenfalls Weltmeister.

Besonders beeindruckend fiel die Teilnehmerzahl aus: Rund 45,21 Millionen Spielende aus mehr als 200 Ländern und Regionen nahmen am diesjährigen Wettbewerb teil. Damit wurde der bisherige Rekord um 8,79 Millionen Teilnehmer übertroffen.

Thailand erhält weitere exklusive Inhalte

Da das diesjährige World Festival in Bangkok stattfand, kündigte KONAMI zudem weitere Inhalte speziell für den thailändischen Markt an. Noch in diesem Jahr wird die thailändische Fußballlegende Piyapong Pue-on als neuer Spieler in eFootball™ aufgenommen. Darüber hinaus werden thailändische Kommentatoren in das Spiel integriert.

„Wir werden weiterhin vielfältige Initiativen und Erlebnisse anbieten, damit noch mehr Fußballfans in Thailand eFootball™ genießen können.“ Junichi Taya, General Producer der „eFootball™“-Reihe