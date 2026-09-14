16 Jahre Game2Gether: Wir verlosen einen Scapade Airpack

Die Community im Mittelpunkt

Was wäre game2gether ohne euch? Vermutlich nur eine Website mit einem Namen. Erst durch unsere Leserinnen und Leser, eure Kommentare, euer Feedback und eure Begeisterung ist über die vergangenen 16 Jahre eine echte Community entstanden. Genau deshalb steht ihr bei unserem Geburtstag im Mittelpunkt. Mit 10 Tagen voller Gewinnspiele möchten wir uns für eure Unterstützung bedanken und gemeinsam mit euch feiern. Und natürlich haben wir auch für heute wieder einen Preis vorbereitet, der hoffentlich für leuchtende Augen sorgt!

Der Scapade AirPack – smarter unterwegs

Ein guter Rucksack muss heute mehr können, als nur Laptop und Reiseutensilien zu transportieren. Der Scapade AirPack kombiniert großzügigen Stauraum, durchdachte Organisation und smarte Funktionen – und könnte schon bald dein neuer Begleiter für Reisen, Arbeit und Alltag sein.

Immer wissen, wo dein Rucksack ist

Das Highlight des AirPack ist die integrierte Apple-„Wo ist?“-Funktion. Damit lässt sich der Rucksack über das Apple-„Wo ist?“-Netzwerk orten. Zusätzlich können der „Verloren“-Modus aktiviert oder ein Ton abgespielt werden, um die Tasche wiederzufinden. Ein separates Ortungsgerät ist dafür nicht nötig. Das integrierte Modul lässt sich über eine Powerbank kabellos aufladen und soll mit einer Ladung **bis zu sechs Monate** durchhalten.

Sicherheit trifft Reise-Komfort

Für zusätzlichen Schutz verfügt der AirPack über ein verstecktes TSA-zugelassenes Zahlenschloss. Eine magnetische Abdeckung hält es dezent verborgen. Der Rucksack lässt sich außerdem um 180 Grad wie ein Koffer öffnen, was besonders beim Packen und an Flughäfen praktisch ist.

28 Liter für Technik & Reisegepäck

Mit 28 Litern Volumen und insgesamt 18 Fächern und Taschen bietet der AirPack reichlich Möglichkeiten zur Organisation. Ein gepolstertes Laptopfach nimmt Geräte bis **16 Zoll auf, während ein separates Fach für iPads bis 12,9 Zoll vorgesehen ist. Dazu kommen unter anderem Kabel-, Karten-, Flaschen- und Zubehörfächer sowie mehrere Außentaschen.

Auch beim Tragekomfort wurde an den Alltag gedacht: Gepolsterte Schultergurte, ein Brustgurt und eine strukturierte, atmungsaktive Rückwand unterstützen ein komfortables Tragen.

Bereit für unterwegs

Der AirPack besitzt eine wasserabweisende Konstruktion, wichtige Bereiche sind mit SBS-wasserdichten Reißverschlüssen ausgestattet. Das Außenmaterial besteht aus Polyester, ergänzt durch ein weiches Fleecefutter im Laptopfach. Eine halbhart ausgeführte Außenstruktur sorgt zusätzlich für Form und Schutz.

Technische Daten auf einen Blick:

* Volumen: 28 Liter

* Fächer/Taschen: 18

* Maße: 47 × 32 × 23 cm

* Laptop: bis 16 Zoll

* Tablet: bis 12,9 Zoll

* Apple Find My: integriert

* Find-My-Akkulaufzeit: bis zu 6 Monate

* TSA-Schloss: integriert

* Öffnung: 180° Clamshell

* Material: Polyester

* Farbe: Schwarz mit türkisfarbenen Akzenten

Jetzt mitmachen! Ob Geschäftsreise, Wochenendtrip oder täglicher Weg ins Büro: Der Scapade AirPack möchte Technik, Sicherheit und Organisation in einem Rucksack vereinen. Und jetzt hast du die Chance, ihn zu gewinnen! Viel Glück!

Teilnahmebedingungen

Die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr im Gleam-Formualar, nachfolgend die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 24 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 04.10.2026, 23:59 Uhr.