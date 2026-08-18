Vier Gotham-Charaktere, vier Geschmacksrichtungen: yfood und Warner Bros. Discovery bringen eine neue Batman Limited Edition an den Start. Die Sonderedition ist ab dem 18. August 2026 in Deutschland und Österreich erhältlich.

Hunger kommt bekanntlich gerne dann, wenn es gerade gar nicht passt: Der Zug hat Verspätung, die Schlange am Snackautomaten scheint endlos oder beim Gaming fehlt plötzlich die passende Mahlzeit. yfood will diesem „Superschurken“ nun mit prominenter Unterstützung den Kampf ansagen. Gemeinsam mit Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP) bringt der Smart-Food-Anbieter die yfood x Batman Limited Edition auf den Markt.

Vier verschiedene Motive

Die Sonderedition umfasst vier Flaschen mit Motiven bekannter Charaktere aus dem Batman-Universum. Neben dem namensgebenden Batman sind auch Robin, Harley Quinn und Catwoman vertreten. Jeder Charakter erhält dabei eine eigene Geschmacksrichtung und ein individuelles Artwork.

Charakter Geschmacksrichtung Batman Stracciatella Robin Waffle & Cream Harley Quinn Raspberry Catwoman Fudge Brownie

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Batman, Robin, Harley Quinn und Catwoman als Sammlerstücke

Mit den exklusiven Designs möchte yfood seine Trinkmahlzeiten nicht nur als praktische Mahlzeit für unterwegs positionieren, sondern auch als Sammlerstücke für Fans der DC-Ikonen. Die Limited Edition erscheint kurz vor der gamescom 2026, die vom 26. bis 30. August in Köln stattfindet, und rund einen Monat vor dem Internationalen Batman Day am 19. September.

Damit soll die Edition insbesondere unterwegs für eine schnelle Mahlzeit sorgen – ob auf dem Weg zur gamescom, im Büro, auf Reisen oder während einer Gaming-Session.

Die Batman-Kollektion setzt zugleich die Entertainment-Kooperationen von yfood fort. In den vergangenen Jahren veröffentlichte das Unternehmen unter anderem Sondereditionen zu Starfield, Genshin Impact, Netflix Bonuslife und Fallout.

Nährstoffprofil bleibt unverändert

Auch bei der Batman Limited Edition setzt yfood auf das bekannte Konzept seiner Trinkmahlzeiten. Eine 500-ml-Portion enthält Proteine, pflanzliche Öle, Kohlenhydrate und Ballaststoffe sowie 26 Vitamine und Mineralstoffe. Laut Hersteller deckt eine Portion mindestens 25 Prozent des täglichen Bedarfs an Mikronährstoffen eines durchschnittlichen Erwachsenen auf Basis einer Ernährung mit 2.000 kcal ab.

Die yfood x Batman Limited Edition ist ab dem 18. August 2026 über yfood.com sowie im deutschen und österreichischen Handel erhältlich. Damit startet der Verkauf bereits wenige Tage vor der gamescom 2026 und rund einen Monat vor dem Batman Day.