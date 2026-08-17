Until-Dawn-Star Hayden Panettiere im Alter von 36 Jahren verstorben

Die US-amerikanische Schauspielerin Hayden Panettiere ist im Alter von nur 36 Jahren verstorben. Ihr Vater Skip Panettiere bestätigte die traurige Nachricht gegenüber US-Medien. Eine Todesursache wurde zunächst nicht öffentlich genannt. Panettiere wurde einem breiten Publikum vor allem durch ihre Rollen in Fernsehserien wie Heroes und Nashville bekannt. Auch innerhalb der Gaming-Welt hinterließ die Schauspielerin ihre Spuren.

Gaming-Fans kennen sie aus Until Dawn und Kingdom Hearts

PlayStation-Spieler dürften Hayden Panettiere insbesondere mit Until Dawn verbinden. Im 2015 für die PlayStation 4 veröffentlichten Horrorspiel von Supermassive Games übernahm sie die Rolle von Samantha „Sam“ Giddings. Gemeinsam mit Schauspielern wie Rami Malek gehörte sie zum prominenten Ensemble des Spiels. Die Darsteller wurden mittels Performance Capture in die virtuelle Welt übertragen, wodurch Until Dawn seinerzeit auch wegen seiner filmischen Inszenierung Aufmerksamkeit erregte. 2024 erschien eine technisch überarbeitete Neuauflage für PlayStation 5 und PC. Der Erfolg des Spiels führte darüber hinaus zu einer 2025 veröffentlichten Filmadaption. Ein weiterer Until-Dawn-Titel mit neuen Charakteren ist derzeit für 2027 geplant. Panettiere war allerdings schon lange vor Until Dawn in Videospielen zu hören. In den englischsprachigen Fassungen der ersten beiden Kingdom Hearts-Spiele lieh sie Kairi ihre Stimme und wurde damit auch für viele Fans der Square-Enix-Reihe zu einem vertrauten Namen.

Familie bestätigt ihren Tod

Ihr Vater Skip Panettiere beschrieb seine Tochter in einer Stellungnahme als einen besonderen Menschen, der seiner Familie ebenso wie Millionen Zuschauern viel Freude gebracht habe. Hayden Panettiere wurde am 21. August 1989 geboren und stand bereits als Kind vor der Kamera. Im Laufe ihrer Karriere arbeitete sie in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen und wurde insbesondere durch ihre Rolle als Claire Bennet in Heroes international bekannt.

Mit ihrem Tod verliert auch die Gaming-Welt eine Schauspielerin, die zwei großen und sehr unterschiedlichen Spielereihen ihren Stempel aufdrückte. Hayden Panettiere wurde 36 Jahre alt.