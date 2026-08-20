The Guild: Ren Faire’d – Kickstarter Kampagne bricht Weltrekord

Rund einen Monat läuft nun die Crowdfunding Kampagne zum Filmprojekt The Guild: Ren Faire’d. Jetzt kurz vor Schluss erreicht der Film einen großen Meilenstein.

Ein Film, viele Rekorde

Zum zwanzigjährigen Jubiläum der Webserie The Guild wollten die ehemaligen Darsteller rund um Schauspielerin Felicia Day die Knights of Good wiederbeleben – und das in Filmlänge. Da man sich jedoch nicht durch Vorgaben und Einflüsse großer Studios kreativ einschränken lassen wollte, wandten sich Day und der Rest des Teams direkt an die Fans. Und das mit Erfolg. Bereits vor dem offiziellen Beginn der Kampagne war The Guild: Ren Faire’d das meistgefolgte Filmprojekt in der Geschichte der Crowdfunding-Plattform.

Das sollte nicht der einzige Rekord bleiben. Innerhalb der ersten 24 Stunden konnten über 2,5 Millionen US-Dollar gesammelt werden. Damit feierte The Guild den größten Film-Launch, den es auf Kickstarter je gegeben hat.

Jetzt wurde ein weiterer Rekord gebrochen, und zwar einer aus dem Guinness-Buch der Rekorde. Heute knackte die Kampagne die Marke von 5,73 Millionen US-Dollar (ca. 4,9 Millionen Euro) und stieß damit Veronica Mars vom Thron. The Guild: Ren Faire’d ist damit der Film, für den bislang am meisten Geld über Crowdfunding gesammelt wurde.

Veronica Mars wurde 2013 ebenfalls über Kickstarter finanziert und konnte im Rahmen seiner Kampagne rund 5,7 Millionen US-Dollar sammeln. Der Film rund um Hauptdarstellerin Kristen Bell wurde hierzulande im März 2014 in den deutschen Kinos gezeigt.

Die Kickstarter-Kampagne von The Guild: Ren Faire’d läuft derzeit noch bis zum 22. August 2026. Es bleibt also spannend, wie hoch die Summe am Ende noch klettern wird. Der Film soll 2027 seinen Weg in die Hände der derzeit rund 37.600 Unterstützer finden.

„Wir haben diese Kampagne gestartet, weil wir beweisen wollten, dass es immer noch eine Möglichkeit gibt, etwas Verrücktes und Wunderbares mit den Menschen zu schaffen, die es tatsächlich sehen wollen, anstatt darauf zu warten, dass uns jemand die Erlaubnis dazu gibt“, so Day in einem Statement. „Es ist völlig surreal, der am höchsten finanzierte Film in der Geschichte von Kickstarter zu sein.“

Das ist The Guild

The Guild ist eine Webserie, die von 2007 bis 2013 lief und insgesamt sechs Staffeln umfasst. Die Serie verfolgt Cyd Sherman (Codex), eine sozial unbeholfene MMO-Heilerin, die versucht, ihr Leben mit ihrer Online-Gaming-Sucht in Einklang zu bringen. Ihr Alltag wird auf den Kopf gestellt, als ein anderes Gildenmitglied vor ihrer Haustür in der realen Welt auftaucht. Was folgt, sind skurrile und peinliche Begegnungen, die die Online-Bekanntschaften der Gilde auch in die reale Welt holen.

„The Guild: Ren Faire’d“ – konzipiert, geschrieben und mit Day in der Hauptrolle – soll an die Ereignisse der Serie anknüpfen und viele beliebte Charaktere zurückbringen. Neben Felicia Day wird auch der restliche Hauptcast seine Rollen erneut verkörpern: Zaboo (Sandeep Parikh), Vork (Jeff Lewis), Tink (Amy Okuda), Clara (Robin Thorsen) und Bladezz (Vincent Caso).

Aber auch einige Gaststars haben sich bereits angekündigt. Dazu gehören bislang Nathan Fillion (The Rookie, Castle), Misha Collins (Supernatural) und Will Wheaton (Star Trek, The Big Bang Theory).

Wer darüber hinaus am Film mitwirken wird, ist noch nicht bekannt. Unterstützer können sich neben einer digitalen oder physischen Kopie des Films verschiedene Belohnungen sichern. Dazu gehören unter anderem ein Kartenspiel, ein TTRPG, die komplette Webserie auf Blu-ray sowie die Comicreihe als Omnibus-Ausgabe.