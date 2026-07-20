The Guild: Ren Faire’d – Kickstarter Kampagne gestartet

The Guild gehörte zu den ersten erfolgreichen Webserien auf YouTube. Die erste Staffel erschien 2007 und folgte Cyd Sherman (Felicia Day), die versucht, ihre Zeit im Internet zu begrenzen, nachdem sich dieses zunehmend negativ auf ihr Leben ausgewirkt hat. Unter dem Namen Codex ist sie Mitglied der Gilde „Knights of Good“ im MMORPG „The Game“. Ihre Gildenmitglieder kennt sie ausschließlich über den Bildschirm – bis eines Tages Zaboo (Sandeep Parikh) vor ihrer Tür steht und ihr gesamtes Leben auf den Kopf stellt.

Im Kern drehten sich die Geschichten der Webserie um Cyd und ihre Interaktionen mit den anderen Mitgliedern der Knights of Good. Im Laufe der Serie gab es außerdem einige prominente Gastauftritte, darunter Wil Wheaton und Simon Helberg.

Die Serie lief von 2007 bis 2013 und umfasst insgesamt sechs Staffeln. Während ihrer Laufzeit konnte sie nicht nur eine treue Community aufbauen, sondern auch zahlreiche Auszeichnungen gewinnen, darunter mehrere Streamy Awards. Neben der eigentlichen Webserie entstanden außerdem eine Comicbuchreihe, verschiedene Musikvideos sowie ein Musical, das in London aufgeführt wurde.

Film zum Jubiläum

Im kommenden Jahr soll The Guild – fast zwanzig Jahre nach der Erstausstrahlung – mit einem Film auf die Bildschirme zurückkehren. In The Guild: Ren Faire’d kommen die Knights of Good erneut zusammen und besuchen einen Renaissance Faire, also einen Mittelalter- und Fantasymarkt. Mehr ist zur Handlung bislang nicht bekannt. Neben dem Originalcast wurden jedoch auch Brett Sheridan als Wiggly, Tara Caso als Dena und Wil Wheaton als Fawkes als Gaststars bestätigt.

Um den Film Realität werden zu lassen, setzen Day und Co. erneut auf die Unterstützung ihrer Community. Eine Produktion über Hollywood hatte Felicia Day bereits früh ausgeschlossen. Wie sie unter anderem auf Kickstarter erklärt, hätte dort nur Interesse bestanden, wenn die Serie mit einem neuen, jüngeren Cast neu aufgelegt worden wäre. Da sie ihr „Baby“ jedoch nicht aus der Hand geben wollte, hat das Team hinter den Knights of Good das Projekt nun selbst in die Hand genommen.

Das Crowdfunding startete am 20. Juni 2026 auf Kickstarter. Unterstützer können sich neben einer digitalen Kopie des Films verschiedene Belohnungen sichern, darunter ein Kartenspiel, ein TTRPG, die komplette Webserie auf Blu-ray sowie die Comicreihe als Omnibus-Ausgabe.

Die Kampagne läuft noch bis zum 22. August und konnte bereits innerhalb der ersten zwei Stunden mehr als eine Million Euro einspielen.