Mit den Tiny Adventures Book Nooks verwandelt Revell gewöhnliche Bücherregale in kleine, detailreiche Miniaturwelten. Nun bekommt die Serie Zuwachs aus einer weit, weit entfernten Galaxie: Mit Tiny Adventures Star Wars „Battle of Endor“* entsteht ein 3D-Holzdiorama zur legendären Schlacht aus Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter.

Das kompakte Diorama verbindet kreatives Basteln mit der Atmosphäre der Star Wars-Saga. Präzise lasergeschnittene Holzteile, ein Stecksystem und eine integrierte LED-Beleuchtung sollen dabei nicht nur für einen einfachen Aufbau, sondern auch für eine stimmungsvolle Präsentation im Bücherregal sorgen.

Die Schlacht von Endor im Miniaturformat

Das neue Tiny Adventures Star Wars „Battle of Endor“ führt in die dichten Wälder des Waldmondes Endor. Die Miniatur greift die Kulisse der entscheidenden Auseinandersetzung zwischen der Rebellenallianz und dem Imperium auf.

Während die Rebellen gemeinsam mit den Ewoks auf der Oberfläche gegen die imperialen Truppen kämpfen, läuft im All gleichzeitig der Angriff auf den zweiten Todesstern. Das Diorama konzentriert sich dabei auf die charakteristische Waldkulisse von Endor und setzt diese mit zahlreichen Details und einer räumlichen Tiefenwirkung als kompakte Miniaturwelt um.

Holzpuzzle mit Stecksystem

Die einzelnen Elemente des Dioramas bestehen aus präzise lasergeschnittenen Holzteilen. Dank des durchdachten Stecksystems lassen sich die Bauteile miteinander verbinden und Schritt für Schritt zu einer vollständigen Szene zusammensetzen. Die Holzteile sind bereits hochwertig bedruckt, sodass nach dem Zusammenbau keine zusätzliche Bemalung erforderlich ist. Für besonders filigrane Verbindungen kann bei Bedarf etwas Holzleim verwendet werden.

LED-Beleuchtung setzt Endor in Szene

Für zusätzliche Atmosphäre sorgt die integrierte LED-Beleuchtung. Sie setzt die fertige Waldszene auch bei gedämpftem Licht in Szene und verstärkt dadurch die Tiefenwirkung des Dioramas. Mit seinen kompakten Abmessungen von 23 x 11 Zentimetern soll das Modell problemlos in ein Standardregal passen. Für den Betrieb der Beleuchtung werden zwei AAA-Batterien benötigt.

Für Star-Wars-Fans ab 14 Jahren

Der Bausatz richtet sich an Fans ab 14 Jahren und soll sich sowohl als kreatives Einzelprojekt als auch als gemeinsames Bastelerlebnis eignen. Durch die kompakte Größe lässt sich die fertige Szene anschließend direkt im Bücherregal präsentieren.

Damit könnte „Battle of Endor“ insbesondere für Star-Wars-Fans interessant sein, die ihre Sammlung nicht nur um klassische Modelle, sondern um eine dekorative Miniaturkulisse erweitern möchten.

Tiny Adventures wächst weiter

Star Wars ist die neueste Ergänzung des Tiny-Adventures-Lizenzsortiments von Revell. Die Reihe umfasst bereits Miniaturwelten aus bekannten Franchises und Serien. Zu den bisherigen Themen gehören unter anderem Harry Potter, House of the Dragon, Der Herr der Ringe, Bridgerton und Disney.

Das Konzept der Book Nooks geht dabei über reine Dekoration hinaus: Die Dioramen sollen kleine Geschichten erzählen und durch ihre räumliche Gestaltung den Eindruck einer eigenen Miniaturwelt erzeugen. Durch die Platzierung zwischen Büchern werden sie gleichzeitig zu besonderen Blickfängen im Regal.

Tiny Adventures Star Wars „Battle of Endor“ im Überblick

Merkmal Details Produkt Tiny Adventures Star Wars „Battle of Endor“ Hersteller Revell Produktart 3D-Holzpuzzle / Book Nook / Diorama Thema Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter Szene Schlacht von Endor Material Lasergeschnittene und bedruckte Holzteile Aufbau Stecksystem, optional Holzleim Beleuchtung Integrierte LED-Beleuchtung Abmessungen 23 x 11 cm Batterien 2x AAA Altersempfehlung Ab 14 Jahren

Endor als neue Miniaturwelt für das Bücherregal

Mit Tiny Adventures Star Wars „Battle of Endor“* erweitert Revell seine Book-Nook-Reihe um eine bekannte Kulisse aus der Star Wars-Saga. Die Kombination aus bedruckten Holzteilen, Stecksystem und LED-Beleuchtung soll aus dem Bausatz eine dekorative Miniaturwelt für das Bücherregal machen. Der UVP beträgt 51,49 €.