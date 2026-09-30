Die Startampel steht auf Grün: Carrera erweitert sein bestehendes Mario Kart-Portfolio um mehrere neue Produkte rund um Mario Kart World. Dabei gehen Mario und Yoshi nicht nur auf der klassischen Carrera-Rennbahn an den Start, sondern auch mit RC-Fahrzeugen und in einer kompakten Rennarena für unterwegs.

Dank der offiziellen Nintendo-Lizenz greifen die neuen Produkte den bekannten Look von Mario Kart World auf. Je nach Produkt können Rennfans dabei selbst auf der Strecke antreten, ihre Fahrzeuge per Controller steuern oder bereits den jüngsten Fans ab drei Jahren erste Rennen ermöglichen.

Carrera GO!!!: Mario und Yoshi liefern sich rasante Duelle

Mit dem Carrera GO!!! Mario Kart World-Set bringt Carrera Mario und Yoshi im Maßstab 1:43 auf die Rennstrecke. Auf insgesamt 4,9 Metern Streckenlänge treten die beiden Kultfiguren in ihren Mario Kart World-Fahrzeugen gegeneinander an.

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Neben schnellen Geraden sorgen Kurven und ein Looping für zusätzliche Action. Das Set richtet sich an Fans ab sechs Jahren und soll damit Rennspaß für die ganze Familie bieten.

Das Carrera GO!!! Mario Kart World-Set* ist ab Ende Oktober erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 89,99 Euro.

Mario und Yoshi als Carrera RC-Karts

Wer lieber frei über den eigenen Parcours fährt, bekommt mit den neuen Carrera RC Mario Kart World-Fahrzeugen zwei weitere Möglichkeiten. Mario und Yoshi treten jeweils mit einem eigenen Kart an.

Die rund 21 Zentimeter langen Fahrzeuge erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 9 km/h. Über die Full-Function-Steuerung lassen sich die Karts auch durch schnelle Kurven manövrieren. Luftreifen sollen dabei für ein ruhiges Fahrverhalten sorgen.

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Beide Modelle werden als Ready-to-Run-Fahrzeuge ausgeliefert und können somit direkt nach dem Auspacken losfahren. Eine Auto-Off-Funktion soll zudem den Energieverbrauch bei Pausen reduzieren. Die Fahrzeit beträgt laut Carrera bis zu 30 Minuten.

Das Carrera RC Mario Kart World Mario* sowie das Carrera RC Mario Kart World Yoshi* kosten jeweils 50,99 Euro UVP und sind für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Die neuen RC-Karts sind ab Ende September erhältlich.

Carrera Speed Arena: Mario Kart World im praktischen Koffer

Mario Kart World lässt sich mit der neuen Carrera Speed Arena – Mario Kart World auch unterwegs erleben. Die kompakte Rennbahn lässt sich zusammenklappen und als Tragekoffer transportieren.

Auf der 2,77 Meter langen Strecke treten Mario und Yoshi gegeneinander an. Enge Kurven, Überholmanöver und Drifts sollen dabei für abwechslungsreiche Rennen sorgen. Ein integrierter Rundenzähler bringt zusätzliches Wettbewerbsgefühl in die Rennen.

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Die detailreiche Streckendekoration orientiert sich an der Mario Kart-Welt und soll dafür sorgen, dass die Arena auch außerhalb des Kinderzimmers schnell einsatzbereit ist.

Die Carrera Speed Arena – Mario Kart World* erscheint ab November zum Preis von 57,99 Euro UVP*.

Carrera FIRST: Mario gegen Yoshi für die Kleinsten

Auch die jüngsten Mario Kart-Fans kommen auf ihre Kosten. Mit dem Carrera FIRST Mario Kart World Mario vs. Yoshi-Set bringt Carrera ein speziell auf Kinder ab drei Jahren zugeschnittenes Rennbahnset auf den Markt.

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Mario und Yoshi treten dabei auf einer 2,4 Meter langen Spielbahn gegeneinander an. Ein integrierter Kreisel sorgt für zusätzliche Bewegung auf der Strecke, während die Gestaltung auf die offizielle Mario Kart-Welt von Nintendo abgestimmt ist.

Die Carrera FIRST Mario Kart World* erscheint ab Ende September und kostet 36,49 Euro UVP.

Die neuen Carrera Mario Kart World-Produkte im Überblick

Produkt Strecke / Größe Alter UVP Verfügbarkeit Carrera GO!!! Mario Kart World 4,9 m Streckenlänge, Maßstab 1:43 ab 6 Jahren 89,99 € ab Ende Oktober Carrera RC Mario Kart World Mario ca. 21 cm, bis 9 km/h ab 6 Jahren 50,99 € ab Ende September Carrera RC Mario Kart World Yoshi ca. 21 cm, bis 9 km/h ab 6 Jahren 50,99 € ab Ende September Carrera Speed Arena – Mario Kart World 2,77 m Streckenlänge Vorschulalter 57,99 € ab November Carrera FIRST Mario Kart World Mario vs. Yoshi 2,4 m Streckenlänge ab 3 Jahren 36,49 € ab Ende September

Mario Kart World kommt auf die Carrera-Bahn

Mit der Erweiterung deckt Carrera unterschiedliche Altersgruppen und Spielweisen ab. Während die Carrera FIRST-Bahn bereits für Kinder ab drei Jahren gedacht ist, richtet sich die GO!!!-Rennbahn an ältere Kinder und Familien. Die beiden RC-Karts ermöglichen dagegen Rennen auf individuell aufgebauten Strecken, während die Speed Arena eine kompakte Lösung für unterwegs darstellt.

Damit erweitert Carrera sein bestehendes Mario Kart-Portfolio um mehrere Varianten, bei denen Mario und Yoshi erneut um die schnellste Runde kämpfen. Ob auf der Rennbahn, mit dem Controller oder unterwegs im Koffer, die neuen Produkte bringen das Mario Kart World-Thema auf unterschiedliche Weise ins Kinderzimmer.