Mit The Bus – New York City führt die nächste große Erweiterung von The Bus nach Manhattan. Aerosoft, TML Studios und Rivet Games haben neben dem Stadt-DLC gleichzeitig einen weiteren Fuhrpark-DLC angekündigt. Dieser ergänzt das Spiel um einen 18 Meter langen US-LFSA-Gelenkbus, der unter anderem für die anspruchsvollen Straßen New Yorks ausgelegt ist.

Der New-York-DLC lässt Spieler die beiden Buslinien M34 und M34A durch Manhattan fahren. Auf einer rund 6,5 Kilometer langen Strecke warten mehr als 26 Bushaltestellen, 25 Häuserblocks und über 300 handgefertigte Gebäude. Auch der dichte Verkehr und die charakteristische Architektur der Metropole sollen für ein authentisches Fahrerlebnis sorgen.

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Mit M34 und M34A durch Manhattan

Im Mittelpunkt von The Bus – New York City stehen die beiden Linien M34 und M34A. Die insgesamt 6,5 Kilometer lange Strecke führt durch Manhattan und umfasst mehr als 26 Haltestellen. Die Linie M34 verläuft entlang der 34th Street zwischen der östlichen und westlichen Uferpromenade. Die M34A verbindet dagegen das Gebiet rund um das Port Authority Bus Terminal mit der 34th Street und führt anschließend in Richtung FDR Drive.

Damit bildet die Erweiterung einen konkreten Ausschnitt des öffentlichen Nahverkehrs in Manhattan ab, statt eine komplette Stadtkarte abzubilden.

25 Häuserblocks mit über 300 Gebäuden

Für den DLC wurde der entsprechende Bereich von Manhattan detailliert umgesetzt. Insgesamt umfasst die Strecke 25 Häuserblocks mit mehr als 300 handgefertigten Gebäuden und Hunderten weiteren Straßenobjekten. Detaillierte Straßenverläufe, authentisch gestaltete Haltestellen und unterschiedliche Architekturstile sollen dabei für das typische Stadtbild sorgen. Gleichzeitig wird die Strecke durch Menschenmengen, KI-Busse und dynamische Ereignisse belebt.

Auch der Verkehr stellt die Fahrer vor zusätzliche Herausforderungen. Die Spieler müssen sich durch das für Manhattan typische Verkehrsgeschehen bewegen und dabei ihre Fahrpläne im Blick behalten.

Fahrpläne für Werktage und Wochenende

The Bus – New York City bietet vollständige Fahrpläne für unterschiedliche Wochentage. Neben Fahrplänen von Montag bis Freitag stehen auch separate Fahrpläne für Samstag und Sonntag zur Verfügung.

Dadurch sollen sich die beiden Linien abhängig vom jeweiligen Wochentag unterschiedlich erleben lassen. Nach der Veröffentlichung sind zudem weitere Erweiterungen der New-York-Karte über kostenlose Updates geplant.

Ein neuer US-LFSA-Gelenkbus für The Bus

Passend zur neuen Umgebung erscheint mit The Bus – New York US LFS Bus ein weiterer DLC für den Fuhrpark. Im Mittelpunkt steht ein US LFSA der vierten Generation.

Der 18 Meter lange Gelenkbus verfügt über drei Türen und wurde speziell für den Einsatz auf den belebten Straßen New Yorks konzipiert. Das Fahrzeug soll damit insbesondere für die neuen Linien in Manhattan eine passende Ergänzung darstellen.

Viele Funktionen für den US-LFSA

Der neue Gelenkbus bietet zahlreiche anpassbare und funktionsfähige Elemente. Dazu gehören vollständig verstellbare Außenspiegel sowie Bedienelemente für die Innen- und Außenbeleuchtung. Auch eine funktionsfähige barrierefreie Rampe ist integriert. Hinzu kommen ein eigenes Fahrerdisplay, US-Währung sowie verschiedene Anpassungsmöglichkeiten für Innenraum und Exterieur.

Darüber hinaus sind bereits zwei weitere Varianten geplant. Dabei handelt es sich um einen zweitürigen US LFS der vierten Generation sowie einen zweitürigen US LFSe der ersten Generation.

The Bus – New York City: Die wichtigsten Features

Feature Details Linien M34 und M34A Streckenlänge 6,5 Kilometer Haltestellen Mehr als 26 Gebiet Manhattan, New York City Häuserblocks 25 Gebäude Mehr als 300 handgefertigte Gebäude Fahrpläne Montag bis Freitag sowie Samstag und Sonntag Verkehr KI-Busse, Menschenmengen und dynamische Ereignisse Weitere Updates Kostenlose Erweiterungen nach Veröffentlichung geplant

US LFS Bus: Die wichtigsten Fahrzeugdetails

Merkmal US LFSA Generation 4. Generation Fahrzeugtyp Gelenkbus Länge 18 Meter Türen 3 Außenspiegel Vollständig verstellbar Beleuchtung Innen- und Außenbeleuchtung steuerbar Barrierefreiheit Funktionsfähige Rampe Fahrerarbeitsplatz Eigenes Fahrerdisplay Weitere Ausstattung US-Währung, anpassbarer Innenraum und Exterieur

The Bus kommt nach New York

Mit The Bus – New York City erweitern Aerosoft, TML Studios und Rivet Games die Simulation um einen detaillierten Ausschnitt von Manhattan. Die beiden Linien M34 und M34A führen über 25 Häuserblocks und bieten mit mehr als 300 Gebäuden, zahlreichen Straßenobjekten, KI-Verkehr und unterschiedlichen Fahrplänen eine neue Umgebung für Busfahrer.

Der parallel angekündigte US-LFS-Bus-DLC ergänzt den Fuhrpark um einen 18 Meter langen Gelenkbus und bringt damit ein Fahrzeug ins Spiel, das besonders gut zum neuen New-York-Szenario passt.

Beide DLCs können ab sofort auf Steam auf die Wunschliste gesetzt werden. Neben der PC-Version sollen The Bus – New York City und der begleitende Bus-DLC zu einem späteren Zeitpunkt auch für Konsolen erscheinen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin nennen die Entwickler bislang nicht.

The Bus – New York City auf Steam auf die Wunschliste setzen

The Bus – New York US LFS Bus auf Steam auf die Wunschliste setzen