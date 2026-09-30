Die Barriere ist gefallen, zumindest für das neue Gothic-Brettspiel: THQ Nordic hat die Gamefound-Kampagne für Gothic – A Shadow’s Quest gestartet. Das offizielle Brettspiel zum bekannten Rollenspiel führt die Spieler zurück in die Kolonie und lässt sie als Schatten oder Feuermagier-Novizen aus dem Alten Lager um ihren Platz in der Welt kämpfen.

Die Kampagne ist ab sofort auf Gamefound verfügbar. Das Spiel kann alleine oder gemeinsam mit bis zu drei weiteren Personen gespielt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass eine weitere Person die Rolle des Spielleiters übernimmt.

Zur Gothic – A Shadow’s Quest Kampagne auf Gamefound

Willkommen im Alten Lager

In Gothic – A Shadow’s Quest übernehmen die Spieler die Rolle eines Schattens oder eines Feuermagier-Novizen aus dem Alten Lager. Das Ziel: sich in der Kolonie einen Namen machen und zahlreiche gefährliche Abenteuer überstehen. Dabei können die Charaktere individuell entwickelt werden. Ob mit dem Schwert im Nahkampf, mit mächtigen Zaubern oder mit dem Bogen aus der Distanz, die Spieler entscheiden selbst, wie sie ihre Gegner bekämpfen möchten.

Ein wichtiger Bestandteil des Spiels ist die Kampagne. Die Entscheidungen der Spieler sollen dabei konkrete Auswirkungen auf die Spielwelt haben. Dadurch kann sich der Verlauf des Abenteuers abhängig von den eigenen Handlungen verändern.

Alleine oder gemeinsam durch die Kolonie

Gothic – A Shadow’s Quest kann sowohl alleine als auch kooperativ mit bis zu vier Spielern gespielt werden. Optional kann eine weitere Person als Spielleiter fungieren.

Die Spieler erwarten riskante Quests und gefährliche Gegner. Gemeinsam müssen sie ihre Charaktere weiterentwickeln und Entscheidungen treffen, die den weiteren Verlauf der Kampagne beeinflussen.

Vier Editionen und ein Miniaturen-Paket

Für die Gamefound-Kampagne stehen verschiedene Editionen zur Auswahl. Diese reichen von einer bewusst preisgünstig zusammengestellten Standard Edition bis hin zur Ultimate Edition mit insgesamt 107 Miniaturen. Zusätzlich gibt es eine All-In Edition sowie ein separates Miniaturen-Paket.

Die Editionen im Überblick

Edition Preis Besonderheiten Standard Edition 80 € Vollständiges Spiel Deluxe Edition 110 € Vollständiges Spiel, hochwertigere Ausstattung, verbesserte Acrylfiguren, Sortiereinsätze Ultimate Edition 199 € Luxuriöseste Ausgabe, komplettes Miniaturen-Set mit 107 Figuren All-In Edition 249 € Ultimate Edition plus alle verfügbaren Add-ons Miniaturen-Paket 110 € 107 Miniaturen mit Helden, Monstern und Bossgegnern

107 Miniaturen für Gothic-Fans

Ein besonderer Bestandteil der umfangreicheren Editionen ist das Miniaturen-Set mit insgesamt 107 Figuren. Darunter befinden sich Helden, Monster und Bossgegner aus der Welt von Gothic.

Das Miniaturen-Paket ist dabei nicht ausschließlich an Käufer einer bestimmten Edition gebunden, sondern kann auch separat oder zusätzlich zu einer Edition erworben werden.

Entwicklung bei THQ Nordic

Gothic – A Shadow’s Quest entsteht innerhalb der Brettspiel-Abteilung von THQ Nordic. Aus diesem Team stammt auch Darksiders – The Forbidden Land.

Zusätzlich haben die Entwickler des Gothic 1 Remake kreativen Input zum Projekt beigesteuert. Dadurch soll das Brettspiel die Atmosphäre und das Spielgefühl der bekannten Gothic-Reihe auf den Spieltisch übertragen.

Gothic – A Shadow’s Quest nur über Gamefound

Die Crowdfunding-Kampagne läuft bis zum 23. Oktober 2026 um 15:00 Uhr MESZ. Laut THQ Nordic wird Gothic – A Shadow’s Quest ausschließlich über Gamefound angeboten und soll nicht regulär im Handel erhältlich sein.

Wer das Brettspiel unterstützen möchte, kann dies daher direkt über die laufende Gamefound-Kampagne tun. Dort findet sich auch eine ausführliche Übersicht darüber, welche Inhalte in den jeweiligen Editionen enthalten sind.

Gothic – A Shadow’s Quest auf Gamefound

Gothic kehrt auf den Spieltisch zurück

Mit Gothic – A Shadow’s Quest bringt THQ Nordic die Welt der Kolonie in ein kooperatives Brettspiel. Die Spieler können ihre Charaktere individuell entwickeln, Quests bestreiten und gemeinsam gegen gefährliche Gegner antreten. Gleichzeitig sollen Entscheidungen innerhalb der Kampagne Auswirkungen auf die Spielwelt haben.

Die verschiedenen Editionen richten sich dabei an unterschiedliche Ansprüche, von der Standard Edition für 80 Euro bis zur All-In Edition für 249 Euro. Für Miniaturen-Fans steht zusätzlich ein separates Paket mit 107 Figuren zur Verfügung.

Die Gamefound-Kampagne läuft noch bis zum 23. Oktober 2026 um 15:00 Uhr MESZ. Eine reguläre Veröffentlichung im Handel ist laut THQ Nordic nicht vorgesehen.