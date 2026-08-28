Snoopy hebt ab: „Snoopy im All“ erscheint erstmals auf DVD und Blu-ray

Zum 75. Jubiläum der PEANUTS™ wartet auf Fans ein ganz besonderes Abenteuer: Snoopy im All erscheint am 30. Oktober 2026 erstmals auf DVD und Blu-ray. Damit schafft eine der bislang exklusiv bei Apple TV verfügbaren PEANUTS™-Serien den Sprung ins heimische Wohnzimmer. In insgesamt 24 Folgen aus zwei Staffeln verschlägt es Snoopy, Charlie Brown und ihre Freunde bis zur Internationalen Raumstation und darüber hinaus.

Snoopy erfüllt sich in der Serie einen lang gehegten Traum und wird Astronaut bei der NASA. Gemeinsam mit Charlie Brown und den übrigen PEANUTS™ übernimmt der beliebte Beagle die Internationale Raumstation und begibt sich auf eine fantasievolle Reise ins Weltall. Dabei erkunden die Freunde unter anderem den Mond und erleben zahlreiche Abenteuer weit über die Grenzen der Erde hinaus.

Snoopy auf Weltraummission

Trotz des außergewöhnlichen Schauplatzes bleibt Snoopy im All dem bekannten Charme der PEANUTS™ treu. Kindliche Neugier, humorvolle Situationen und eine liebevolle Inszenierung treffen auf eine ordentliche Portion Weltraum-Abenteuer. Damit soll die Serie sowohl langjährige Fans als auch eine neue Generation von PEANUTS™-Entdeckern ansprechen.

Nach dem Erfolg von Die Peanuts – Der Film aus dem Jahr 2015, der weltweit rund 250 Millionen US-Dollar an den Kinokassen einspielte, entstand in den vergangenen Jahren neues PEANUTS™-Material in Form mehrerer Serien. LEONINE Studios bringt diese nun schrittweise ins Home Entertainment. Snoopy im All macht dabei im Oktober 2026 den Anfang, weitere Veröffentlichungen sollen bis Anfang 2027 folgen.

Besonders Snoopy steht dabei im Mittelpunkt. Der wohl bekannteste Charakter aus dem PEANUTS™-Universum darf sich auf seine bislang wohl außergewöhnlichste Mission begeben und zeigt dabei, dass der typische PEANUTS™-Mix aus Humor, Herzlichkeit und Nostalgie auch nach 75 Jahren nichts von seiner Wirkung verloren hat.

Mit Booklet für PEANUTS™-Fans

Die Veröffentlichung auf DVD und Blu-ray wird zudem von einem 16-seitigen Booklet begleitet. Dieses wirft einen Blick auf die Serie, ihre Charaktere und den Schöpfer der PEANUTS™, Charles M. Schulz.

Snoopy im All erscheint am 30. Oktober 2026 auf DVD und Blu-ray. Enthalten sind die beiden Staffeln mit insgesamt 24 Folgen. Als Bonus liegt der Veröffentlichung ein 16-seitiges Booklet bei.